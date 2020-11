Ideen können Schule machen

Man findet ihn in Grund- und Regelschulen, in Gymnasien und Schulen mit Förderbedarf: den Pokal von „Ideen Machen Schule“, den die Teag Thüringer Energie AG bisher mit über 395.000 Euro gefördert hat. Darunter waren 102 Leuchtturmgewinner, die mit dem Pokal jeweils 1000 Euro erhielten. Auch im neuen Schuljahr lädt das Unternehmen alle Schulen zur Teilnahme am Wettbewerb ein. Noch bis zum 15. November können Lehrer oder Schulsozialarbeiter Schulprojekte unter www.ideenmachenschule.de einreichen. Pro Auswertungszeitraum kann sich eine Schule mit bis zu drei Projekten bewerben. Ob sportliches Event oder bewegter Schulhof, Theateraufführung, Konzert oder Kunstausstellung, historische Spurensuche oder naturwissenschaftlich-technisches Forscherprojekt, Schülercafé oder Schulbibliothek – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Eine Jury wählt zehn Spitzenprojekte aus, die als Leuchttürme prämiert werden. Außerdem werden zwanzig weitere Schulprojekte mit bis zu 500 Euro gefördert. Jeden Bewerber, der es noch nicht ins Ranking der Preisträger und Förderprojekte schafft, würdigt die Teag mit einem Obolus in Höhe von 50 Euro für die Klassenkasse.