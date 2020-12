Ideensuche für verwaiste Schaufenster

Katharina May zeigt ihre Bilder im Schaufenster eines leeren Ladens in Ilmenau

In Ilmenau gab es in diesem Jahr immer wieder Diskussionen über die Belebung der Innenstadt.

Ilmenau. Die verordnete Schließung von Geschäften hat die Diskussion über das Sterben von Läden in der Innenstadt verstärkt: Bleibt jetzt die Unterstützung für die Inhaber von Geschäften aus, werden in Zukunft noch mehr Schaufenster leer bleiben, befürchtet Dietmar Kersten, Sprecher der Ilmenauer Kaufleute. „Es wird immer schwieriger, eine Idee zu finden, die sich selbst trägt“, sagte er jüngst im Gespräch mit unserer Zeitung. Er appellierte insbesondere an Vermieter von Ladenlokalen, einen Teil der Last mitzutragen, die die Einzelhändler jetzt schultern müssen – etwa durch wenigstens einen Teilerlass der Miete.