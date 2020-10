Ilm-Kreis. Nach der Kritik aus der Stadt Ilmenau am Zustand öffentlicher Müllsammelstellen hat es inzwischen ein Gespräch zwischen der Stadtverwaltung und dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Ilm-Kreises (AIK) gegeben. Wie die Abteilungsleiterin im Ilmenauer Ordnungsamt Maja Weigt mitteilte, sei eine Konsequenz aus dem Treffen, „dass wir mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen“.

Auf die Kritik aus dem Stadtrat an zu laschen Kontrollen an den Containerplätzen entgegnete der AIK, dass dieses Jahr 138 Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Müllsünder eingeleitet wurden. „Anzeigen werden auch bearbeitet“, versicherten die Verantwortlichen der Abfallwirtschaft. Im vergangenen Monat wurde in Ilmenau ein Standort geschlossen, weil zunehmend illegale Abfälle abgelagert wurden.