Ilm-Kreis: Appell zum Verzicht auf Pyrotechnik

Um Zurückhaltung beim Feuerwerk bitten in diesem Jahr Mandatsträger aus dem Ilm-Kreis - hier eine Aufnahme vom Jahresbeginn in Ilmenau.

Ilm-Kreis. Amtsträger aus dem Ilm-Kreis haben einen Appell gestartet, in diesem Jahr auf die Verwendung von Pyrotechnik zum Jahreswechsel zu verzichten. „Ziel des Aufrufs ist selbstverständlich nicht die Einschränkung der Menschen, sondern die Entlastung des medizinischen Personals der Ilm-Kreis-Kliniken und der Rettungsdienste, also Menschen, die sowieso arbeiten, während viele andere den Jahreswechsel feiern“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Bürgermeistern, Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzenden und Landrätin Petra Enders (Die Linke).

Es sei durchaus verständlich, dass die meisten Menschen diese Nacht mit Familie und Freunden feiern wollen, wozu in vielen Fällen ein Feuerwerk dazugehöre. Doch falle dieses Silvester aus dem Rahmen: „Neben der allgegenwärtigen Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus zeigt die Erfahrung, dass trotz gefühlter Sicherheit Jahr für Jahr zahlreiche teilweise schwere Verletzungen in den Kliniken behandelt werden müssen. Die momentane Lage der Kliniken in ganz Thüringen, aber auch im Ilm-Kreis ist jedoch bereits sehr angespannt. Täglich werden neue Patienten aufgenommen, die stationäre Behandlung und intensivmedizinische Betreuung bis hin zur Beatmung bedürfen“, heißt es in der Erklärung.

Jeder weitere Patient, der wegen Brand- oder Schnittverletzungen und auch Alkoholvergiftung behandelt werden müsse, bringe das Klinik- und Krankenhauspersonal noch weiter an die Grenzen, warnen die Amtsträger. „Ärztinnen und Ärzte genau wie das gesamte Pflegepersonal haben in diesen schweren Zeiten unser aller Solidarität verdient – dazu gehört auch, ihnen nicht weitere leicht vermeidbare Belastungen zuzumuten“, bitten die Unterzeichner.