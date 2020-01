Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilm-Kreis: Bei Gurtpflicht im Bus würden Kosten explodieren

50 zusätzliche Busse würde der Ilm-Kreis benötigen, wenn im Schülerverkehr die Gurtpflicht gelten würde. Das sagte Tilman Wagenknecht vom Verein Bus und Bahn Thüringen auf Anfrage unserer Zeitung. Hintergrund sind Diskussionen nach dem Schulbusunglück, das in der Vorwoche im Wartburgkreis passiert ist. „Die Frage nach einer Gurtpflicht stellt sich für uns nicht“, so Wagenknecht weiter. Der Gesetzgeber habe entschieden, dass es im Linienverkehr keine Gurtpflicht gebe und dazu gehöre auch die Beförderung von Schülern.

Der Landkreis könne den Schülerverkehr vom Linienverkehr trennen, dann würden entsprechend zusätzliche Fahrzeuge benötigt. „Das wäre eine enorme Kostensteigerung und die Frage stünde, was mit Straßenbahnen und dem Stadtbus in Sachen Gurt passieren müsste. „Was ist mit stehenden Fahrgästen oder Rollstuhlfahrern“, fragt Wagenknecht. „Diese Debatte will keiner.“ Der Bus sei nach wie vor eines der sichersten Verkehrsmittel auf dem Weg zur Schule.

Mitgliedsunternehmen im Verein Bus und Bahn Thüringen sind unter anderen der Ilmenauer Omnibusverkehr und die KomBus aus dem Nachbarkreis Saalfeld-Rudolstadt, die ebenfalls im Gebiet des Ilm-Kreises verkehrt. Insgesamt sind in dem Verein 15 Bus- und Bahnunternehmen sowie Institutionen organisiert.