Ilm-Kreis-CDU pflanzt Baum

Die CDU Ilm-Kreis musste pandemiebedingt auf ihre Festveranstaltung anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit verzichten. Tankred Schipanski und Andreas Bühl pflanzten symbolisch einen Baum. Am Denkmal für die Opfer der SED-Diktatur an der St.-Jakobus-Kirche in Ilmenau wurde mit Blumen gedacht. Der CDU-Kreischef und Bundestagsabgeordnete Schipanski sagte: „Wir danken den mutigen Ostdeutschen, die das System der DDR friedlich in die Knie zwangen. Ich bin entsetzt, wie Vertreter der Linken und der AfD die Errungenschaften der Deutschen Einheit verunglimpfen und schlechtreden.“ Der Landtagsabgeordnete Bühl stellt fest: „Freiheit und Demokratie haben es möglich gemacht, dass sich Menschen mit ihrer Kreativität aufmachen konnten, unsere Region zu einer der wirtschaftsstärksten der neuen Länder zu machen.“