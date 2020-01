Ilm-Kreis: Frau per Telefonnachrichten beleidigt und bedroht

Ilmenau. Auf eher ungewöhnliche Art versuchte sich Anfang des vergangenen Jahres ein Angeklagter aus dem Süden des Ilm-Kreises sein Geld zurückzuholen: Weil er den mutmaßlichen Schuldner nicht erreichte, aber wusste, dass dieser mithilfe eines Immobilienbüros eine neue Wohnung bezogen hatte, wandte sich der 33-jährige deutsche Staatsbürger kurzerhand an die Maklerin.

Unter Angabe des falschen Namens Müller erklärte er, dass der Klient der Vermittler bei ihm noch 185 Euro Außenstände aus einem Telefonvertrag habe und er wünschte, dass ein Teil der Kaution als Deckung verwendet wird. Mindestens aber bat er aber darum, die Kontaktdaten herauszugeben.

Doch die Frau dachte gar nicht daran, Daten einfach weiterzuleiten. Das wiederum brachte den Angeklagten offenbar in Rage. In den dokumentierten Nachrichten beleidigte er die Frau erst massiv und stieß dann auch noch Morddrohungen aus. Die Maklerin zeigte den Mann daraufhin an.

Vor Gericht zeigte sich der 33-Jährige geständig und beschwor, er hätte die Drohungen nie in die Tat umgesetzt. „Ich bin anständig“, beteuerte der Beschuldigte in der Verhandlung. Doch ob es anständig ist, eine unbeteiligte Person „völlig unflätig“ zu beleidigen, daran hatte Vorsitzender Jörg Türpitz seine Zweifel. „Es gibt Gerichte, um seine Forderungen durchzusetzen“, machte er klar.

Der Verteidiger des Angeklagten deutete an, dass sein Mandat möglicherweise Schwierigkeiten mit der Wahrnehmung hat. „Es ist erkennbar, dass er im ersten Moment nicht unterscheiden kann, was zulässig ist und was nicht. Im Nachhinein war ihm bewusst, dass das ein Fehler war“, erklärte er. Wie sich das aber in der Zukunft gestaltet, vermochte er nicht einzuschätzen.

Denn der Angeklagte ist bei Gericht kein Unbekannter. Zweimal wurde er bereits wegen Beleidigung zu Geldstrafen verurteilt. Erst vor kurzem wurde ein Fall mit ihm verhandelt, bei dem ein Kind in einem Schulbus verbal und körperlich attackiert wurde. Deswegen hatte Richter Türpitz den Mann bereits zu einem Jahr Haftstrafe verurteilt – am Landgericht läuft derzeit die Berufung.

Mit dem aktuellen Verfahren hat das nur insoweit zu tun, als dass der Vorsitzende ein gewisses Verhaltensmuster bei dem Beschuldigten ausmacht, das nahe lege, dass es gesundheitliche Einschränkungen geben könnte. Ein Betreuungsverfahren hatte der 33-Jährige aber abgelehnt. „Deswegen habe ich derzeit keinen Anhaltspunkt dafür, dass er nicht in der Lage war, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden“, stellte Jörg Türpitz fest. Logische Konsequenz sei daher perspektivisch nur eine Gefängnisstrafe. Inzwischen habe ihn zudem ein Hinweis erreicht, dass es bei einer Busfahrt erneut zu einem Vorkommnis gekommen sein soll, erwähnte der Richter am Rand.

Der Angeklagte beteuerte hingegen, völlig gesund zu sein. Er sei nur zu gutmütig und werde deswegen von anderen ausgenutzt. Wenn dieser Verhandlungstag vorbei ist, „sehen wir uns vor Gericht nicht wieder“, sagte er.

Die Staatsanwaltschaft überlegte nach eigenen Angaben sehr lange, ob in diesem Fall noch eine Geldstrafe angemessen, oder schon eine kurze Freiheitsstrafe fällig ist. Aufgrund der für dieses Verfahren relevanten Vorstrafen beließ es die Anklage bei einer Geldstrafe – wenngleich einer hohen: 1650 Euro soll der Mann bezahlen. „Ich bin kein Mediziner, aber es drängt sich der Gedanke auf, dass der Angeklagte psychisch auffällig ist“, sagte die Staatsanwältin. Der Verteidiger beantragte hingegen eine Strafe von 800 Euro, da sein Mandant dessen Handeln im Nachhinein bereut habe.

In seinem Urteil folgte Vorsitzender Jörg Türpitz vollständig dem Antrag der Staatsanwaltschaft.