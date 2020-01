Ilm-Kreis: Haushalt 2020 ist ein Kompromiss mit Mehrheit

Wenn man keine Mehrheit im Kreistag mehr hat, wie die Landrätin von der Linken seit der letzten Kommunalwahl, muss man sich eine suchen, und zwar rechtzeitig. Das hat Petra Enders geschafft, indem sie im Januar in mehrstündigen Ausschusssitzungen und Gesprächen neben der Fraktion von Linke/Grüne/SPD auch die der CDU/FDP und der Freien Wähler mit Änderungen und einem Begleitantrag überzeugen konnte.

Der Kreishaushalt 2020 fand damit am Mittwoch bei sieben Gegenstimmen und drei Enthaltungen seine Mehrheit. Aufgerufen wurde der Tagesordnungspunkt von Vorsitzender Beate Misch (CDU) um 16.45 Uhr mit den Worten: „Damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Tagesordnungspunkt.“ Die Kreistagssitzung hatte 14 Uhr im Stadthaussaal in Arnstadt begonnen. Wichtiger als der Haushalt war dem Kreisausschuss bei der Aufstellung der Tagesordnung zuvor die Wahl eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten, die Wahl seiner Stellvertreter, der zweite Wahlgang dazu, die Wahl eines Kreistagsmitgliedes für den Jugendhilfeausschuss sowie Berichte über Arbeitsergebnisse aus dem Jahre 2019 zum Klimaschutz und vom Klimaschutzmanager.

Vom Aufrufen des Tagesordnungspunktes Haushalt 2020 bis zur Verabschiedung vergingen nicht ganz 30 Minuten. Wobei der Haushaltsentwurf bereits am 6. November im Kreistag eingebracht wurde, aber dann am 11. Dezember nach Diskussion ein Beschluss vertagt worden war, weil der Landrätin da noch die breite Zustimmung fehlte. Dass sie die aus den Reihen der AfD nicht bekommt, damit hatte sie wohl gerechnet, die nahm nicht einmal an den Verhandlungen mit den anderen Fraktionen teil. Ihre Kritiker der CDU/FDP und Freien Wähler konnte sie aber inzwischen mit Zugeständnissen zur Zustimmung bringen. Jetzt wird im Verwaltungshaushalt die Kreisumlage um 1,3 Millionen Euro reduziert, zum Ausgleich dafür im Vermögenshaushalt die Kreditaufnahme um 1,3 Millionen Euro erhöht. Von den ursprünglich geplanten rund 41,5 Millionen Euro, welche die Kommunen an den Kreis zu entrichten haben, werden also 1,3 Millionen Euro abgezogen. Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt von 37,4 auf 36,23 Prozent. Außerdem bekam die Landrätin Arbeitsaufträge, wie das Vorlegen eines Personalkonzepts bis Ende September, eines Grundsatzbeschlusses zur Generalsanierung oder zum Ersatzneubau der Schulsporthalle Stützerbach sowie für die geplanten Schulmensen in Stadtilm und Ilmenau mit Kosten- und Finanzplan.

Und dann kam der Auftritt von Sebastian Thieler: Er wollte einen Pokal „für den zahnlosen Tiger der Opposition“ vergeben, fand aber keinen Abnehmer und nahm ihn wieder mit auf seinen Platz. Man habe in keiner Weise den Haushalt blockieren wollen, sagte Thieler. „Wo blieben dann die Änderungsanträge der AfD?“, fragte ihn danach Lars Oschmann ((CDU/FDP). Das sei billige Polemik von jemandem, der keine Ahnung von Haushalt habe und politisch unreif sei. „Wir sorgen für Schulinvestitionen, Personalstellen und Sicherheit für die Träger von Vereinen.“ Oschmann gab aber auch zu: „Alle sind nicht zufrieden, können aber mit dem Kompromiss leben.“ Eckhard Bauerschmidt (Linke/Grüne/SPD) kündigte an, mit großer Freude zuzustimmen. Auch Lars Petermann (Freie Wähler) gab dem Haushalt sein okay.