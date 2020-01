Ilm-Kreis: Im Winter auf dem Campingplatz

„Als es noch Schnee gab und Temperaturen unter minus 20 Grad, war Camping eine Herausforderung“, sagt Jürgen Krebs. Der 76-Jährige macht gerade mit seiner Frau Marianne (75) im Wohnmobil auf dem Campingplatz Meyersgrund Station. „Damals musste man aufpassen, dass kein Wasser im Wohnwagen einfriert“, erinnert sich der Göttinger. Das Ehepaar fühlt sich seit 30 Jahren auf Zeltplätzen heimisch. Im Winter anfangs nur um Weihnachten und Neujahr, jetzt auch zwischendurch. In den Meyersgrund fahren die Beiden wegen der Gesellschaft und der Freunde auf dem Campingplatz. „Man verabredet sich schon regelrecht“, sagt Marianne Krebs.

Außerdem wandern sie gern und machen Ausflüge nach Oberhof oder Ilmenau. Sie schätzen die Busverbindungen, denn das Wohnmobil bleibt während des Aufenthalts auf dem Campingplatz stehen. Im Sommer sollen dann die Elektro-Fahrräder zum Einsatz kommen. Aber nicht nur im Meyersgrund fühlen sich die rüstigen Rentner wohl. „Wir haben auch unsere Stamm-Campingplätze in der Rhön, an der Nordsee und an der Mosel.“

Das Beste ist der Schnee und die Luft

„Das Beste am Winter ist der Schnee und die Luft“, sagt Brigitte Jacobi (67). Gemeinsam mit ihrem Mann Werner (77) ist sie inzwischen seit 32 Jahren Dauercamper im Meyersgrund bei Manebach. Die Beiden sind auch öfter im Winter auf dem Campingplatz anzutreffen, weil im Sommer der Garten in Leipzig bearbeitet werden will. Die Vorliebe für das Campen im Meyersgrund ist vererbt und bereits an die Enkel weitergegeben. „Schon meine Eltern waren in den 70er Jahren hier“, so Brigitte Jacobi. Sie schwärmt von der „ganz tollen Atmosphäre“. Das Ehepaar kennt inzwischen viele Nachbarn auf dem Campingplatz. Die Beiden schätzen die Freiheit und die Natur. „Andere fahren nach Thüringen in den Urlaub, wir sind alle acht Wochen hier.“

Ihr Wohnwagen steht das ganze Jahr über im Meyersgrund. Neben einem Vorzelt hat er ein extra Dach. „Das hält zwei Meter Schnee aus“, so Werner Jacobi. Aber auch ohne Schnee fühlen sich die Beiden wohl. „Wandern geht auch ohne Schnee. Einfach Gummistiefel an und los.“

Deutlich weniger Gäste als im Sommer

Im Winter ist der Platz verglichen mit den Sommermonaten maximal zu einem Drittel belegt, schätzt Toralf Kühlmann. Der Inhaber vom Waldcampingplatz Meyersgrund sagt, dass vor allem zu Silvester die Belegung ganz gut ist. Aber auch während der Winterferien, vor allem wenn Schnee liegt, kommen die Gäste. Unter ihnen sind Tagesgäste, aber auch Dauercamper. Bungalows und Ferienhäuser sind beispielsweise diese Woche zum Biathlon-Weltcup in Oberhof ausgebucht. Aber das dürfte fast jede Unterkunft in der Region sein. „Der Trend geht zu Wohnwagen und Wohnmobilen“, so Toralf Kühlmann. Er hat im vergangenen Jahr die Sanierung der Wasserleitung auf dem Platz abgeschlossen. Außerdem ist das „Waldhorstel“ entstanden - ein Aufenthaltsraum, der Platz für Feiern oder andere Veranstaltungen bietet.

Wie der Campingsplatz-Inhaber beobachtet, kommen um die Jahreszeit vereinzelt Gäste mit dem Zelt in den Meyersgrund. Diese Beobachtung macht auch Ute Hirschfeld vom Oberhof-Camping am Lütsche-Stausee bei Frankenhain. Doch übernachten nicht die jungen Gäste im Winter im Zelt: „Das sind meist ältere Herrschaften mit Durchhaltevermögen.“ An der Lütsche verzeichnet man im Winter nur rund zehn Prozent der sonst üblichen Belegung. Die Mehrheit kommt mit dem Wohnmobil. Zur Hälfte sind es Stammgäste.

„Über die Feiertage hatten wir eine gute Auslastung“, blickt Thomas Stuhl auf die beiden vergangenen Wochen zurück. „Jetzt sind alle abgereist“, so der Platzwart auf dem Wohnmobil- und Ferienpark Großbreitenbach weiter. Seiner Erfahrung nach tut sich im Januar nicht viel. Ob in den Winterferien etwas passiert, hängt vom Wetter ab. „Schnee ist wichtig, sonst gibt es sicher Absagen.“ Die Gäste kommen mit dem Wohnmobil nach Großbreitenbach oder übernachten in den Ferienhäusern. „Mit Zelten ist bei uns im Winter nichts“, so Thomas Stuhl.

Damit Wohnmobile oder Wohnwagen im Winter genutzt werden können, verfügen sie in der Regel über eine Heizung. Diese wird je nach Bauart entweder über Gas, den Treibstoff des Fahrzeuges oder Strom betrieben, wenn auf dem Campingplatz Strom bezogen werden kann. Auch gibt es Technik, über die zugleich geheizt werden und warmes Wasser erzeugt werden kann. Da über die Frontscheiben bei Wohnmobilen sehr viel Wärme abgegeben werden, empfehlen Insider, sie zu dämmen. Beim Fahrzeug von Familie Krebs ist werksseitig einen Vorhang eingebaut (siehe Foto oben).

