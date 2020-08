Ilm-Kreis: Keine weiteren Neuinfektionen mit Corona

In den vergangenen 24 Stunden gab keine Corona-Neuinfektionen, teilte die Kreisverwaltung des Ilm-Kreises am Dienstag mit. Somit sind weiterhin vier mit dem Coronavirus Infizierte dem Gesundheitsamt bekannt. Die vier Personen und die dazugehörigen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden zudem zwei Verdachtsfälle isoliert behandelt, davon keiner intensivmedizinisch. Die Gesamtzahl aller bisher mit dem Coronavirus infizierten Bürger beträgt unverändert 158. 148 von ihnen gelten als genesen, sechs sind verstorben.

Nach den Ergebnissen der Corona-Studie in Neustadt interessiert Landrätin Petra Enders (Linke) nun, welche Rolle genetische Veranlagungen spielen. Im Herbst soll es weitere Studienuntersuchungen in Neustadt am Rennsteig geben.