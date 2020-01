Ilm-Kreis: Landrätin will mit Ministerpräsident in Bob steigen

Mit seiner Idee von einer ganzjährigen Winterwelt Oberhof am Grenzadler (unsere Zeitung berichtete am 13. Januar) hat der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auch den Traditionsverein Schlitten und Bob in Ilmenau aufhorchen lassen.

Ganzjährige Winterwelt

Offensichtlich im Hochgefühl des mit Kunstschnee selbst aus Gelsenkirchen am Leben gehaltenen Biathlon-Weltcups mit 60.000 Zuschauern hat er Oberhof einen weiteren Anziehungspunkt in Aussicht gestellt und erwähnte dabei auch eine Wintersportausstellung, die es schon einmal gab. Dass derzeit in Ilmenau längst mehr als Ideen existieren, eine Erlebniswelt Schlitten und Bob zu bauen, scheint dem Ministerpräsidenten unbekannt zu sein. Das soll sich ändern, sogar schon auf der Grünen Woche, wo der Ilm-Kreis Hauptpräsentator für Thüringen ist.

Gerade hat der Traditionsverein von der Thüringer Aufbaubank nach einer Fördervoranfrage beschieden bekommen, dass ein Förderantrag für sein Millionenprojekt gestellt werden könne. Das soll bis Mai geschehen, sagte Norbert Wagner auf Nachfrage unserer Zeitung. Bis dahin müssen noch ein paar Stellschrauben bei der Konzeption verändert werden. Er habe aber zugleich auch von einem Mitarbeiter des Oberhof-Beauftragten im Wirtschaftsministerium gehört, dass man in Ilmenau ein super Projekt verfolge. Es habe nur einen Fehler: den Standort. Damit müsse man diplomatisch umgehen, sagte Wagner. Es gelte nun, den Ministerpräsidenten über das Projekt in Ilmenau zu informieren, das über die Region hinaus ausstrahlen soll.

Tradition des Schlitten- und Bobsports

Auch für Landrätin Petra Enders (Linke) ist Ilmenau der Wintersportort Nummer eins, der nicht weniger als sieben Olympiasieger, zahlreiche Weltmeister und Europameister hervorgebracht hat. Erfolge in Oberhof und in der Welt haben die Olympiasieger Wolfgang Scheidel, Horst Hörnlein, Hans Rinn, Jens Müller, Stefan Krauße, Jan Behrendt und André Lange eingefahren, die ihre sportliche Laufbahn in Ilmenau begannen. In der geplanten Erlebniswelt soll anhand von Ausstellungsstücken die Tradition im Schlitten- und Bobsport sichtbar und mit simulierten Schlitten- und Bobfahrten Begeisterung für den Wintersport bei der Jugend geweckt werden.

Die Landrätin will Ramelow auf der Messe in Berlin bei seinem Besuch am 18. Januar in der Thüringenhalle gezielt zum Bob des Traditionsvereins lenken und „mit ihm Schlitten fahren“, wie sie sagte. Das Projekt Erlebniswelt Schlitten und Bob in Ilmenau sei schließlich nicht nur so eine Idee, es habe ein Konzept, ein Grundstück – gegenüber der Eishalle – und die Bereitschaft zur Förderung signalisiert bekommen. „Wir wollen das in der Region“, sagte sie. Das beweisen auch die Sponsoren und Unterstützer sowie eine Anschubfinanzierung, bei der mehr als 50.000 Euro zusammen gekommen sind.

Auf der anderen Seite unterstütze der Ilm-Kreis auch die Region Oberhof, beispielsweise beim Biathlon-Weltcup mit Helfern, Kampfrichtern und Ordnern aus den Wintersportvereinen Großbreitenbach und Frankenhain. Sie ist sich gewiss, dass noch Lobbyarbeit für Ilmenau notwendig sei, angesichts der jetzt aufgekommenen Pläne für Oberhof. Dafür gäbe es aber bisher nichts Konkretes, außer vielleicht, dass man leichter Gelder generieren könne über den Oberhof-Beauftragten beim Land, sagte Wagner.