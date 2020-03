Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilm-Kreis-Linke sucht nach einer Umgangsformel mit der AfD

Ilm-Kreis. Nach dem Bekenntnis von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), den AfD-Abgeordneten Michael Kaufmann mit zum Vizepräsidenten des Landtags gewählt zu haben, sind die Mitglieder des Ilm-Kreis-Verbands der Partei tief gespalten. Pragmatiker können das Argument des Landeschefs nachvollziehen, der sich mit seiner Handlung an die demokratischen Gepflogenheiten habe halten wollen. Andere erachten das als völlig falsch und sprechen von „einem Schlag ins Gesicht“ derjenigen, die in den vergangenen Wochen wegen der Zustände in Thüringen auf die Straße gegangen waren.

Landtagsabgeordnete Dittes und Schaft fragen Basis nach ihrem Standpunkt

Die Diskussion über den Vorgang im Thüringer Landtag dominierte die Versammlung am Sonnabend in Elgersburg. Die Landtagsmitglieder Steffen Dittes und Christian Schaft (Die Linke) stellten sich eigenen Angaben zufolge bewusst der Diskussion, um zu erfahren, wie die Menschen an der Basis darüber denken. Zugleich warben sie auch um Verständnis für das Handeln Ramelows, auch wenn sie dessen Meinung dezidiert nicht teilen.

Klaus Leuner, langjähriger Fraktionschef von Die Linke auf kommunaler und Kreisebene, warnte davor, die AfD permanent zu stigmatisieren. „Das macht es den Vernünftigen dort schwer, sich durchzusetzen, weil durch Ausgrenzung immer die Radikalos hochgespült werden“, fand er. Leuner erinnerte daran, dass es in der Vergangenheit auch gegenüber der Linkspartei „eine Wagenburgmentalität“ gegeben habe. Man sollte durchaus in den eigenen Reihen Ursachenforschung betreiben und sich fragen, warum die AfD mit dieser Stärke im Landtag sitzt.

Ingeborg Giewald hingegen bezeichnete das Vorgehen Ramelows als „Eklat“. Ihr sei „einfach nur schlecht“. Sie sprach sich dafür aus, die Verfassung so zu ändern, dass „bestimmte Fraktionen von Entscheidungen ausgeschlossen“ werden. Das lehnte Christian Schaft ab. Auch wenn die AfD aus seiner Sicht „keine demokratische Partei“ ist, sei sie dennoch demokratisch gewählt worden. „Aber die parlamentarischen Spielregeln dürfen deswegen nicht eingegrenzt werden“, meinte er. Eckhard Bauerschmidt, ehrenamtlicher Beigeordneter der Stadt Ilmenau, gehört nach eigenem Bekenntnis zu denen, „die ihm das verzeihen“, sagte er mit Blick auf die Entscheidung von Bodo Ramelow. Man müsse der AfD „mit menschlichem Anstand“ begegnen, ohne mit ihr zusammenzuarbeiten. Zugleich kritisierte er die am Rand einer Veranstaltung mit Parteichef Bernd Riexinger in der vergangenen Woche von einem Mitglied geäußerten Worte, die Reichen erschießen zu wollen. „Das ist keine Position der Linken und war eine Fehlleistung“, stellte Bauerschmidt klar.

Gerhard Pein aus Arnstadt konzentrierte sich in seinem Beitrag mehr auf die Rolle der CDU. Die aus seiner Sicht mangelnde Abgrenzung der Christdemokraten von der AfD habe dazu geführt, dass sich bei der vergangen Wahl selbst Wähler für die Linke entschieden hätten, die die Partei sonst nie gewählt hätten. Ramelows Agieren sei daher ein „verheerender Fehler“ gewesen.

Steffen Dittes warb darum, einen Weg zu finden, der die Partei nicht entzweit. „Wir müssen in Austausch gehen, wie wir mit der AfD umgehen, ohne ihre Opferrolle zu befördern“, sagte er. Unstrittig sei für ihn allerdings auch, „dass es eine klare Abgrenzung von der faschistischen Ideologie geben muss, die in der AfD verankert ist“.