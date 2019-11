Ilm-Kreis: Märkte bereiten Vorfreude auf Weihnachten

Am Samstag, 30. November, findet von 14 bis 18 Uhr zum siebten Mal der Adventsauftakt mit Tag der offenen Tür im Kindergarten Zwergenland Gräfenroda statt. Neben dem ersehnten Weihnachtsmann gibt es einen Weihnachtswunschbaum, der mit selbst gemalten Kinderwünschen geschmückt werden kann.

Am 14. Dezember wird um 14.30 Uhr zum Gräfenrodaer Weihnachtsmarkt auf den Kellnerplatz / Kirchgasse mit musikalischem Programm vom Kindergarten„Zwergenland“ & Karola Köllmer eingeladen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

2 Plaue

Am 30. November wird zum Weihnachtsmarkt nach Plaue, Schulhof, Straße des Friedens, eingeladen.

3 Neusiß

An der Dorflinde wird am 30. November in Neusiß der Weihnachtsmarkt abgehalten.

4 Arnstadt

Von Donnerstag, 5. Dezember bis Sonntag, 8. Dezember findet auf dem Marktplatz und dem Neumarkt in Arnstadt der Arnstädter Weihnachtsmarkt statt. Die Öffnungszeiten sind: Donnerstag 12 bis 20 Uhr, Freitag 12 bis 20.30 Uhr, Samstag 12 bis 20.30 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr. Der Weihnachtsmarkt zeigt sich mit einer offenen Weihnachtsbühne mit überdachten Sitz- und Verweilmöglichkeiten auf dem Marktplatz. Es gibt eine Weihnachtstruckbahn, Karussell, Märchenwald, und auf der Bühne täglich von 14 bis 20 Uhr ein Programm. Kindergärten und Schulen, Gesangs- und Musikgruppen, wie die Brass Band, Young Generation and The Voice stimmen auf die Weihnachtszeit ein.

Der Weihnachtsmann kommt 16 bis 18 Uhr vorbei. Auf dem Neumarkt läuft Freitag und Samstag um 17.00 Uhr der Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Großbildleinwand. Den Abschluss des Weihnachtsmarktreigens in Arnstadt bildet der Advent unterm Turm vom 13. bis 15. Dezember auf dem Gelände der Neideck.

Karte Weihnachtsmarkt Weihnachtsmärkte Thüringen 2019 Foto: Andreas Wetzel

5 Großliebringen

Im Ambiente der ehemaligen Wasserburg „Edelhof“ findet der Weihnachtsmarkt am 30. November, ab 14 Uhr rauf dem Burgplatz des Hotels Burg Edelhof in Großliebringen statt. Es gibt mehr als zwanzig festlich geschmückte Hütten mit handgefertigter Floristik und auch einigen Überraschungen. Die angrenzende historische Dorfschmiede lädt zum Schau- und Kinderschmieden ein. Auf der Bühne werden die Herschdorfer Jagdhornbläser und die „Deube-Zwerge“ das Programm umrahmen. Die kleinen Gäste können Plüschtiere stopfen, weihnachtlich basteln und, so jedenfalls ist bislang die Ankündigung, dem Weihnachtsmann wirklich begegnen.

6 Niederwillingen

Am 14. Dezember findet der 5. Gänsewillscher Weihnachtsmarkt statt. Regionale Anbieter und Handwerker stellen ihre Erzeugnisse vor.

7 Eischleben

Am 30. November beginnt der Weihnachtsmarkt in Eischleben auf dem Kirchplatz um 15 Uhr.

8 Bittstädt

Zum Weihnachtsmarkt in Bittstädt wird am 30. November ab 14 Uhr in die Lencer-Straße eingeladen.

9 Kirchheim

Der Feuerwehrverein Kirchheim-Werningsleben richtet am 1. Dezember auf dem Dorfplatz in Kirchheim den Weihnachtsmarkt aus.

10 Ichtershausen

Am Samstag, dem 14. Dezember, veranstaltet der Kulturverein Ichtershausen von 14 bis 18 Uhr die 10. Ichtershäuser Klosterweihnacht in der Klosterstraße. Auf einem kleinen Weihnachtsmarkt bieten Händler ihr Sortiment an. Besucher können wieder die limitierten Wilhelm Hey-Weihnachtskugeln aus Lauscha kaufen. Eine kreative Bastelstube sowie das Streichelgehege des Tierparks Arnstadt sind für die kleinen Besucher vorbereitet, der Weihnachtsmann wird vorbeischauen. Bürgermeister Uwe Möller (CDU), die Thüringer Stollenkönigin, die Thüringer Nadelprinzessin und die Bläsergruppe der Liebensteiner Musikanten werden um 14 Uhr eröffnen. Höhepunkt ist der Auftritt des Chores der Grundschule Wilhelm Hey. Um 17 Uhr beginnt das Adventskonzert in der Klosterkirche. Der Eintritt ist wie immer frei, die Kirche beheizt. Das Museum neben dem Pfarrhaus hat ebenfalls geöffnet.

11 Stadtilm

Am 7. Dezember findet in Stadtilm, ab 14 Uhr der Adventsmarkt statt. Er wird um 14.30 Uhr vom Bürgermeister eröffnet. Die Kinder des Grundschulchores Stadtilm stimmen auf weihnachtliche Stunden ein. Das Südtiroler Puppentheater bietet um 15 Uhr „Hänsel & Gretel“ im Weihnachtszelt. Auch Weihnachtsmann und sein Engel kommen vorbei. Im Weihnachtszelt kann mit dem Gregoriusverein der eigene Wunschzettel gebastelt werden, der dann vom Weihnachtsmann mit in seine Postfiliale genommen und dort auch beantwortet wird. Das Bühnenprogramm setzt sich um 16 Uhr fort mit dem Auftritt der Ilmstädter Musikanten. Zeitgleich beginnen die von den Ilm-Flöhen organisierten Traktorrundfahrten, Abschließend spielen die Herschdorfer Jagdhornbläser. Florale Weihnachtsdekoration, Stoffbäumchen oder handgefertigte Holzartikel werden verkauft.

12 Reinsfeld

Im Reinsfelder Saal wird am 1. Dezember um 14 Uhr mit musikalischer Unterstützung der Kirchenband Musicfriends aus Haarhausen die Weihnachtszeit feierlich eingeläutet. Danach laden Kirchgemeinde und Kulturverein zum Kaffeetrinken ein. Der Eintritt und Kaffee sind dabei wie immer bei dieser Gelegenheit kostenlos. In der kleinen Wichtelwerkstatt werden mit Jung und Alt an diesem Nachmittag dann auch selbstgebastelte Geschenke für den Gabentisch entstehen. Bereits am Vortag wird Reinsfeld für den 1. Advent kräftig geputzt und die Tanne in Ortsmitte mit Lichtern und Kugeln geschmückt.

13 Dornheim

Klein, aber fein ist der Weihnachtsmarkt in Dornheim, der am 1. Dezember von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Traukirche von Johann Sebastian Bach stattfindet.