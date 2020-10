Ilm-Kreis: Ostasiatische Kostbarkeiten und Henneberger Geschichte

Ilm-Kreis. Erinnerungen an die Porzellanherstellung werden in Arnstadt und Ilmenau geweckt.

Wenn es sich um Porzellan aus der Region dreht, kann man dies leider nur noch im Museum bewundern. Die Porzellanmanufakturen Schierholz in Plaue oder das Porzellanwerk Graf von Henneberg in Ilmenau sind längst Geschichte. Sie haben sie aber mitgeschrieben, die 260 Jahre Thüringer Porzellangeschichte, die am Wochenende in Thüringen gefeiert wurde. Das Porzellan prägte die Menschen, die damit arbeiteten, die Kunst, Geschmack, Sitten und Bräuche.