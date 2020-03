Ilm-Kreis: Statt Messebesuch interaktive Lesung vor Klasse

Ilm-Kreis. Auf Empfehlung der Gesundheitsbehörden in Leipzig wurde wegen der aktuellen Coronavirus-Problematik die Leipziger Buchmesse abgesagt. Auch die Buchverlage in Arnstadt und Ilmenau bleiben davon nicht verschont. Die Messe sei der gesundheitlichen Verantwortung den Besuchern und Ausstellern gegenüber nachgekommen und man stehe selbstverständlich hinter dieser Entscheidung, sagte Lutz Gebhardt vom Verlag Grünes Herz, einige der geplanten 22 Veranstaltungen würden dennoch in und um Leipzig statt finden. Der Verlag, der sich auf Touristikliteratur besonders der Regionen Mecklenburg-Vorpommern, Ost- und Nordseeküste, Berlin/Brandenburg und Mitteldeutschland spezialisiert hat, empfindet die Messe als eine sehr positive Veranstaltung.

Dem Verlag Kirchschlager aus Arnstadt ist es wichtig, dass sich die Autoren dort dem interessierten Publikum präsentieren können, ihre Bücher vorstellen, um sie den Lesern persönlich zu signieren. Der Verlag hat sich auf Bücher zur Kultur- und Kriminalgeschichte spezialisiert und feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Er versteht sich als „mittelständischer Verlag mit einem auf dem Boden gebliebenen Verleger, der als Historiker sachlich hinter seinen Publikationen steht“.

Für die Verlagsgruppe „grünes herz“ aus Ilmenau war die Leipziger Buchmesse stets eine feste Grüße – hier Firmengründer Lutz Gebhardt. Foto: Ralf Ehrlich / Archiv

Im Rhino-Verlag, der Verlagsgruppe Grünes Herz zugehörig, wird besonderes Augenmerk auf Regionalliteratur gelegt: die Rhino-Westentaschen-Bibliothek, Romane, Kochbücher, Geschichte und Biografien. Auf die Frage zur Entwicklung des gedruckten Buches antwortet Geschäftsführer Christoph Hofmann: „Wir sind als Verlagsgruppe nicht besorgt um unsere gedruckten Bücher. Die Haptik spielt auch weiterhin eine besondere Rolle.“ Der Demmler Verlag bringt aktuell eine Reihe von Kinderbüchern heraus. „Kinder erfahren das Lesen, Bilder und Geschichten am Objekt Buch, da wird auch weiterhin die Entwicklung des Buchs hingehen. Das Gefühl, eine Seite umzublättern, die Maserung des Papiers, der Geruch des Buchs: All das sind Erfahrungen, die Verknüpfungen bilden, und damit die Lesekompetenz fördern. Das gedruckte Buch wird also weiterhin fester Bestandteil der Lesekultur bleiben. Viel mehr beunruhigt uns, dass immer weniger Menschen lesen und die Branche sich anpasst, um das Lesen zu fördern, sei es mit Aktionen oder digitalen Inhalten, um die potenziellen Leser an ihren Endgeräten abzuholen“, so die Aussage des Verlages.

Überzogene bürokratische Strukturen

Michael Kirchschlager meint, dass es ohne Kulturförderung mittel- bis langfristig nicht gehen wird. Da habe man in Thüringen eklatanten Nachholbedarf. „Während Industrie-Konzerne erhebliche Zuwendungen jeglicher Art erhalten, gehen die Kulturträger in Thüringen oft leer aus oder die Beträge sind einfach nur lächerlich. Abgesehen von den völlig überzogenen bürokratischen Strukturen.“

Die Absage der Buchmesse inspirierte den Verlag Grünes Herz, neue Kanäle zu testen, um seine Leser anzusprechen. So wird die Kinderbuchautorin Anke Ortlieb mit ihrem neuen Werk „Hasel, Hexe und die Anderswelt“ den Sprung ins Internet wagen und am Freitag live via Twitch TV vor einer Schulklasse interaktiv ihre Lesung halten. Seit seiner Gründung vor mehr als 25 Jahren ist der Verlag regelmäßiger Aussteller auf der Leipziger Buchmesse. Im Beethovenjahr 2020 erscheinen im Rhino-Verlag und Buch-Verlag für die Frau kleine Bücher zu einem der größten Komponisten der Welt. Dazu kommt ein „Kleines Thüringer Porzellan-Buch“ von Ulrike Kaiser und Ilka Kunze ist ein Leitfaden, sich über 260 Jahre Weißes Gold Thüringens zu informieren.