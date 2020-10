Ilm-Kreis: Thüringen-Forst warnt vor Windbruch

Vor dem Umstürzen ganzer Bäume warnt der Thüringen-Forst Spaziergänger in den Wäldern des Ilm-Kreises (Archiv-Foto).

Ilm-Kreis. Der Thüringen-Forst rät Spaziergängern in den Wäldern des Ilm-Kreises zu erhöhter Aufmerksamkeit. „Schon geringe Windbewegungen lassen trockene Kronenäste unmittelbar brechen und herabstürzen. Auch von der zweijährigen Dürre geschwächte und durch Schadinsekten und Pilzen zusätzlich geschädigte Bäume können komplett zusammenbrechen“, teilte Vorstand Volker Gebhardt mit.

Diese Gefahr sei mit dem Aufkommen von Herbststürmen höher. Der Thüringen-Forst hat in diesem Jahr im Landeswald rund 1000 Info-Tafeln angebracht, die auf die Gefahren hinweisen. „Das Betreten des Waldes geschieht in dieser Situation auf eigene Gefahr, besondere Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflichten des Waldbesitzers bestehen [...] nicht“, so Gebhardt.