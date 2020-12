Ilm-Kreis: Ungewöhnliche Gedankengänge über das Wesen der Natur

Ilmenau Das dritte Buch von Barbara Schramm illustriert einen Hilferuf: Autorin will die Welt retten

Ilmenau. Die Freiheit als Rentnerin mache sie glücklich. Sie habe jetzt Zeit und Gelegenheit, die Welt zu retten. Natürlich spricht Barbara Schramm in ihrem dritten Buch nicht nur Rentner an, will sie aber keinesfalls vergessen, sondern unbedingt mit einbeziehen. Denn es geht der promovierten Architektin um nichts weniger als um unsere Erde. Unter dem Pseudonym Mary Mond betreibt sie seit über 30 Jahren nebenberuflich multidisziplinäre Forschung über das Wesen der Natur. Dazu hat sie außerdem eine Plattform unter dem Namen Forum Dividuum e. V. gegründet.

Barbara Schramm alias Mary Mond betont extra, mit ihren Gedanken „vor den Toren des Elfenbeinturmes der orthodoxen Wissenschaften“ zu stehen. Da kommt die tiefgläubige Katholikin schon mal zu der Frage: „Fährt Gott Fahrrad?“ und meint damit das von ihr ins Auge gefasste „Drei-Körper-Problem“ der Mathematik. Das war ihr selbst nicht bekannt, gibt sie zu, auch wenn sich Naturwissenschaftler schon seit über 300 Jahren um die Lösung eines solchen Problems bemühen.

Im vorliegenden Buch deutet die Autorin an, dass die Lösung in Arbeit sei. Dabei ist Mary Mond sich der Schwierigkeit des Themas und des Gegenstandes bewusst: „Die meisten Menschen schreckt das Wort Mathematik so sehr ab, dass sie sofort abschalten. Diejenigen, die sich überwinden und das Buch zu Ende lesen“, verspricht die Autorin mit den ungewöhnlichen Gedanken, „bekommen die Bestätigung für manche Gefühle und eine gute Orientierung für das eigene Leben auf der Erde.“

Für Barbara Schramm ist die duale Himmel-Erde-Einheit eigentlich eine Dreiheit von Licht, Erde und Schatten. Dieses Weltmodell ist für die unkonventionelle Denkerin und Autorin „das neue Maß aller Dinge“.

Dass sie damit ungewöhnliche Gedankenwege geht, ist Barbara Schramm durchaus bewusst, schreibt sie doch auch: „Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.“

Für die Autorin gilt: „Licht und Schatten, Tag und Nacht sind gleichberechtigt, aber nicht gleich. Sie sind gegensätzlich. Als Gegensätze ziehen sie sich an. Diese Anziehungskraft ist die Gravitation.“

Ein wichtiger Raum dieser Gravitation ist die Umgebung der Erde. In einem Radius von 40.000 Kilometern kreisen pausenlos bald über 40.000 Satelliten. Sie senden und empfangen elektromagnetische Strahlung rund um die Erde. „Der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus durch die Sonnenstrahlung und vor allem die Wirkung des Schattens auf die Natur und den Menschen werden beeinträchtigt.“

Hier sieht und mahnt Barbara Schramm Veränderung an und schreibt: „Ich suche einen Politiker, der den Mut hätte dazu hätte.“ Für Barbara Schramm sind das nichts Geringeres als „kosmische Zusammenhänge, die auch ganz irdisch sind“.