Ilm-Kreis verputzt 1359 Tonnen Schokolade pro Jahr

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert höhere Löhne in der Süßwarenindustrie.

1359 Tonnen Schokolade haben sich die Menschen im Ilm-Kreis im vergangenen Jahr schmecken lassen. Das entspricht pro Kopf durchschnittlich 12,9 Kilogramm. „Das macht für jeden rund zweieinhalb Tafeln Schokolade pro Woche. Natürlich sind da auch Pralinen, Osterhasen oder Weihnachtsmänner aus Schokolade mit dabei. Übrigens ist der Schoko-Hase beliebter: Er hat den Weihnachtsmann bei der Produktion in den Schokoladenfabriken längst überholt“, sagt Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Die setzt sich auch in der Süßwarenindustrie für faire Arbeitsbedingungen ein und fordert für Beschäftigte ein Lohn-Plus, „denn die hohe Inflation liegt allen schwer im Magen“, so Löbel. Wer in der Produktion am Band steht oder im Lager arbeitet, soll 500 Euro mehr pro Monat bekommen. „Und für alle, die heute schon weiter oben auf der Lohnleiter stehen, müssen 400 Euro im Monat dazukommen“, sagt Löbel. Azubis sollen 200 Euro mehr Ausbildungsvergütung sowie eine Fahrtkostenpauschale von 50 Euro erhalten. Mitte April soll bundesweit über die Löhne in der Süßwarenindustrie verhandelt werden.