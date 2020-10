Ilm-Kreis: Vorsitz wechselt von Arzt zu Pflegedienstleiter

Der Palliativverein Ilm-Kreis hat am Montag zu seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt und den bisherigen Vorsitzenden, Lothar Zeuner, aus seinem Amt gebührend verabschiedet. Er sei Kopf und Herz, Stimme und Motor des Fördervereins gewesen und habe sich riesengroße und nachhaltige Verdienste erworben, hieß es in einer der Laudationen. Der frühere Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin in Arnstadt ist 2015 Träger der Thüringer Rose geworden. Er hat sich gewünscht, dass noch mehr für das Personal auf der Palliativstation der Ilm-Kreis-Kliniken getan werde. Sie hätten es verdient. Dazu gehöre auch die Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals.

Sein gewählter Nachfolger ist Matthias Keschke geworden, der als Pflegedienstleister der Ilm-Kreis-Kliniken arbeitet, den Verein mitgegründet und die Palliativstation in Ilmenau 2009 mit aufgebaut hat. Seither wurden hier über 2000 Patienten aufgenommen, die Station mit zehn Mitarbeitern hat eine Kapazität von acht Patienten und vier Begleitpersonen. Die verbleibende kostbare Lebenszeit nach unheilbarer Erkrankung der Patienten soll ihnen und ihren Angehörigen so angenehm wie möglich erbracht werden. Der Palliativverein mit seinen knapp 40 Mitgliedern unterstützt den Palliativgedanken durch Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit sowie Sachmittel. Er arbeitet dabei mit den Hospizvereinen Arnstadt und Ilmenau zusammen. Dazu gehört auch der Einsatz von Ehrenamtlichen, die Berücksichtigung besonderer Patientenwünsche sowie die Trauerbegleitung. Christina Fischer, Prokuristin der Ilm-Kreis-Kliniken, freute sich, dass mit Matthias Keschke die Arbeit des Palliativvereins fortgesetzt werden kann. Als seine Stellvertreterin wurde Marion Brocke gewählt, die Fachärztin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Palliativ- und Schmerzmedizin an den Ilm-Kreis-Kliniken ist. Vier weitere Personen bilden den Beirat des Fördervereins.