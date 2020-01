Ilm-Kreis: Zu viele Milchzähne mit Karies

Das Gesundheitsamt des Kreises arbeitet in vielen Bereichen präventiv. Etwa bei der Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen. Im Schuljahr 2018/2019 wurden von den rund 13.000 statistisch erfassten Kindern und Jugendlichen 6.700 untersucht, wobei im Kita-Bereich nur Kinder erfasst werden, bei denen ein Elterneinverständnis zur Untersuchung vorliegt. Im Kindergartenalter wie auch bei den Jugendlichen gehen die Karieserkrankungen zwar zurück, der Anteil der Milchzahnkaries sei mit 52,2 Prozent jedoch noch immer viel zu hoch, viele kariöse Milchzähne würden unbehandelt bleiben, so die Auswertung des Gesundheitsamtes. Die Jugendzahnärztin des Ilm-Kreises, Erdmuthe Kettler, berät Kindergärten, Schulen und Eltern zur Zahngesundheit. Dazu gehört nicht nur das richtige Putzen, gesunde Ernährung und die Prophylaxe, sondern auch Aufklärungsarbeit etwa in Theaterstücken für Kindergartenkinder und Grundschüler. Neben der Zahngesundheit kümmert sich das Gesundheitsamt auch um die Einschulungsuntersuchungen. Sie ist Pflicht und betraf 2019 in Arnstadt und Ilmenau 962 Kinder. 11,8 Prozent der Kinder hatten Adipositas, 6 Prozent waren untergewichtig, 16,2 Prozent der untersuchten Mädchen und Jungen hatten einen auffälligen Sehbefund, bei 18,2 Prozent wurden gestörte Fußhaltungen diagnostiziert, grobmotorische Auffälligkeiten liegen bei 10 Prozent, feinmotorischen Defizite bei 17,6 Prozent der untersuchten Kinder. 28 Prozent der Einschulkinder sind sprachauffällig, 30 Prozent verhaltensauffällig. Wo es notwendig ist, gibt das Gesundheitsamt nützliche Tipps an die Erziehungsberechtigten. Die Amtsärztinnen verweisen auch an Fachärzte. Im Lebensalltag und bei den Freizeitgewohnheiten der Kinder kommen Bewegung und körperliche Aktivitäten zu kurz in den Familien. Kritisch betrachtet das Gesundheitsamt auch die Ernährung vieler Kinder mit Blick auf die steigenden Zahlen bei der Adipositas. Den hohen Anteil an Verhaltensauffälligkeiten führen die Amtsärztinnen auf die moderne Reizüberflutung zurück.

Mehr als 16.000 Patienten stationär behandelt

Zur Gesundheit der Bürger gehöre auch eine wohnortnahe medizinische Versorgung. Der Ilm-Kreis ist zu 100 Prozent Gesellschafter der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH. Seit 2005 besteht die kommunale Einrichtung an den Standorten Arnstadt und Ilmenau. Das Endo Prothetik Zentrum (EPZ) für die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie konnte mit dem Standort Ilmenau erweitert werden. Die Patientenforen waren sehr gut besucht. Bereits Tradition ist die Teilnahme der Kliniken an der Ilmenauer Gesundheitsmesse. Im Oktober fand der Tag der offenen Tür in Ilmenau statt. Neu gestaltet wurde die Homepage der Kliniken, auch mit einem Imagefilm. Bis zum 31. Oktober wurden in den Kliniken über 16.000 Patienten stationär behandelt.

An der Setze wurde ausgebaut

Drei große Straßenbaumaßnahmen hat der Kreis 2019 umgesetzt. Zusammen mit der Stadt Arnstadt und dem Wasser- und Abwasserzweckverband wurde die K30 „An der Setze” in einem zweiten Bauabschnitt ausgebaut. Vom Lokschuppen bis ins Erfurter Kreuz führt jetzt ein Radweg parallel zur Thöreyer Straße. Zwischen Gillersdorf und Böhlen wurde die Kreisstraße 48 erneuert. „Ohne die Mittel des Landes wären viele Maßnahmen nicht möglich gewesen“, sagte Landrätin Petra Enders (Linke) und kündigte auch für 2020 weitere Maßnahmen in Schulen und im Straßenbau an. Das betrifft die die Kreisstraßen bei Kahlert und Ehrenstein, den Anbau der Geraberger Regelschule, die Turnhallen in Gräfenroda, Stützerbach und Dörnfeld, das ehemalige Neideck-Gymnasium in Arnstadt und ein Multifunktionsgebäude für die Schulen in Ilmenau Am Stollen. Das gelinge nur mit einem soliden Haushalt, der im Januar hoffentlich beschlossen werde.

Ein weiterer Bauabschnitt konnte in diesem Jahr für den Radverkehr für die Waldrandroute zwischen Frankenhain und Crawinkel für 104.150 Euro umgesetzt werden. 90 Prozent der Kosten werden gefördert. Einen Eigenanteil leisten die Gemeinden, auf deren Gemarkung der Radweg verlaufen wird. Der Kreis kommt für die Beschilderung mit auf. Eine Anbindung soll noch nach Geschwenda und in einem Teilabschnitt nach Ilmenau-Roda realisiert werden. Die Wegweisungen sind schon beplant und werden umgesetzt, wenn die Nachbarkreise ihre Bauabschnitte umgesetzt haben. Für elf neue touristische Informationstafeln am Gera- und Ilmtal-Radweg wurde eine Fördermittelzusage erteilt. Es wurden Fördermittel für bedarfsgerechte Radabstellanlagen an Schulen beantragt.