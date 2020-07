Ilmenau: 108 Vorschläge zu Bürgerhaushalt

Im Zusammenhang mit der Planung des Haushalts für das kommende Jahr sind 108 Vorschläge von Einwohnern aus Ilmenau und den Ortsteilen eingegangen. Ein Großteil davon betrifft das Verkehrsgeschehen. So gibt es etwa die Forderung, das Wohngebiet Karl-Marien-Höhe in Gehren zu einer verkehrsberuhigten Zone zu machen. Aber auch Klassiker aus den vergangenen Jahren sind wieder dabei, wie etwa eine Sauna an der neuen Schwimmhalle in Ilmenau oder der Bau einer öffentlichen Toilette in der Lindenstraße. Mit den Vorschlägen aus dem Bürgerhaushalt befasst sich Dienstagabend auch ein Stammtisch der Fraktion Pro Bockwurst, ab 19 Uhr in der Ilmenauer Gaststätte Aqui am Marktplatz.