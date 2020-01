Ilmenau: 20.000 Euro für mehr Attraktivität der Innenstadt

Ilmenau. Eine Weile sah es danach aus, als würde das andernorts längst eingesetzte Sterben von Geschäften in den Innenstädten Ilmenau höchstens zeitversetzt erreichen. Zwar gab es in den B-Lagen einige leerstehende Läden. In der Fußgängerzone aber hielt sich die Aufgabe von Einkaufsmöglichkeiten noch in Grenzen.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Gerade verlässt mit „Foto Richter“ ein renommiertes Ilmenauer Familienunternehmen die Straße des Friedens – und damit einen von zwei Standorten in der Stadt. Die Ursachen mögen vielschichtig sein, äußerten am Donnerstag Mitglieder des Stadtrats in der Hauptausschusssitzung. Doch der Abschied von einem alteingesessenen Geschäft aus dem Stadtzentrum ist mehr als ein Warnsignal.

Die Ilmenauer CDU hat nun einen Vorschlag in die Diskussion eingebracht, der finanzielle Mittel „zum Zwecke der Unterstützung der Attraktivität von Ilmenauer Fußgängerzone und Innenstadt“ vorsieht. Konkret geht es um 20.000 Euro, die Akteuren wie den „Ilmenauer Kaufleuten“, dem Verein „Attraktives Ilmenau“ und der „Fairtrade Initiative“ pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Von dem Geld sollen Veranstaltungen organisiert werden, „die zur Belebung der Innenstadt beitragen“, heißt es in dem Antrag. Der Einkauf in Ilmenaus Innenstadt soll zu einem Ereignis werden, das ist jedenfalls die Hoffnung. Außerdem sieht der Vorschlag vor, dass von dem Geld neue Initiativen und Ideen gefunden werden, die „zur Belebung der Fußgängerzone als pulsierendes Herz der Stadt“ beitragen.

Der Vorstoß trifft bei den anderen Fraktionen des Ilmenauer Stadtrats auf Zustimmung, wenngleich er für einige Kommunalpolitiker nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. „Das Grundproblem werden wir damit nur kosmetisch behandeln“, findet etwa Madeleine Henfling (Grüne), die für einen „ganzheitlichen Ansatz“ wirbt. Ein Leerstandsmanagement etwa, meint sie, sollte mit einer solchen Initiative ebenfalls einhergehen.

Doch genau das sei ein Aufgabenbereich der künftig zweiten Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung, die in den kommenden Wochen besetzt wird, entgegnet Karl-Heinz Mitzschke (Die Linke). Um die Erhöhung des Personals in diesem Bereich hatten die Fraktionen lange gerungen – am Donnerstagabend ging es im nicht öffentlichen Teil um konkrete Namen.

Auch Antragsteller und Fraktionsvorsitzender Thomas Fastner ist sich bewusst, dass sich mit der Idee nicht alle Probleme lösen lassen. „Das unternehmerische Risiko werden wir damit nicht mindern können“, sagt er. „Aber hier geht es doch eher darum, den Einkauf zu einem Event zu machen und mehr Menschen in die Innenstadt zu locken“, begrüßt Karl-Heinz Mitzschke die Idee.

Zustimmung erhält das Ansinnen auch von den Freien Wählern. „Wir haben jahrelang darüber diskutiert, wie wir die Innenstadt attraktiver machen können. Und was wir bislang an die Akteure rausgerückt haben, war nicht dem Aufwand angemessen“, sagt Stadtratsmitglied Volker Hampe. Klar sei aber auch, dass Geld allein die Dinge nicht regeln wird. „Da gehört auch Enthusiasmus dazu“, findet der Freie Wähler.

Die AfD-Fraktion rät dazu, die Resultate der Förderung regelmäßig zu überprüfen. „Es ist soweit alles okay, aber am Ende des Jahres muss eine Bewertung stehen, was das gebracht hat“, sagt Vorsitzender Jens Dietrich.

Antragsteller Fastner ist vorerst wichtig, die Summe von 20.000 Euro im Haushalt unterzubekommen, der bereits am 23. Januar zur Abstimmung steht. Eine Vergabe nach dem Gießkannenprinzip schwebt auch ihm nicht vor. Der Vorschlag sieht vor, dass noch Richtlinien für die Vergabe des Geldes erarbeitet werden und ein Förderziel für die Innenstadt definiert wird. Entscheiden muss nun zunächst der Stadtrat.

Dietmar Kersten, stellvertretender Vorsitzender der „Ilmenauer Kaufleute“, hatte gegenüber unserer Zeitung darüber berichtet, dass durchaus mehr Kunden in das Stadtzentrum finden, wenn entsprechende Aktionen stattfinden. Als Beispiel nannte er das Lichterfest im Spätherbst des vergangenen Jahres. Auch wünschten sich die Händler die Kopplung eines verkaufsoffenen Sonntags an den Ilmenauer Weihnachtsmarkt. Das ist bislang nicht möglich, weil in Thüringen die Geschäfte am dritten und vierten Advent nicht öffnen dürfen.

Dass die beste Förderung der Innenstadt der Einkauf vor Ort ist, verschweigt Kersten nicht. Er habe Sorge, dass die Ilmenauer Fußgängerzone weiterhin so attraktiv bleibt, wenn das Internet immer mehr zur Bezugsquelle von Waren wird, äußerte er in einem Gespräch Ende des Jahres.