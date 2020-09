Ilmenau: 30 Bürgervorschläge im Bauausschuss

Der Radsportclub Ilmenau trainiert junge Mountainbiker auf dem Sportplatz des Friedens in Ilmenau, der für 450.000 Euro umgestaltet werden soll.

Ilm-Kreis. Die Bürger können in Ilmenau mitreden, wenn es um Mittelbereitstellung im Haushalt 2021 geht.

Der Bauausschuss des Stadtrates behandelte in seiner jüngsten Sitzung 30 von insgesamt 108 Vorschläge des Bürgerhaushaltes 2021. Sie betrafen den Bereich „Bau“. Die kürzeste und erfreulichste Behandlung erfuhr dabei ein Vorschlag, der empfahl, den Radweg zwischen Gräfinau-Angstedt und Wümbach entlang des Fließgewässers Wümbach mit einer festen Decke zu versehen. Der Weg sollte inzwischen asphaltiert sein. Wie sich herausstellte, ging es in einem anderen anonymen Vorschlag, die „Erneuerung der Straße Angermitte in Gehren“ betreffend, um nichts weniger als um die Erneuerung des alten Stadtzentrums.