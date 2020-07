Ilmenau: Absolute Abfahrt nicht in diesem Jahr

Die Organisatoren vom Ilmenauer Radsport Club e.V. (ILRC) haben die 24. Auflage der „Absoluten Abfahrt“ in Ilmenau für dieses Jahr abgesagt. „Lange haben wir diskutiert, Szenarien und Varianten durchgespielt und abgewogen. Aber die absehbaren Rahmenbedingungen Anfang September durch die Corona-Eindämmungsverordnungen lassen eine Veranstaltung am Lindenberg trotz aller Bemühungen nicht hinreichend sicher erscheinen, um das wirtschaftliche Risiko für den kleinen Verein einzugehen“, heißt es in einer Mitteilung. Dass die Einhaltung der erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gewährleistet wird, erscheint dem Verein mit vertretbarem Aufwand nicht erreichbar. Deutlich mehr Personal und Posten zur Überwachung, Kontrolle des Zustroms von Zuschauern und Abstandserfordernisse sieht man als Problem an. Auch gäbe es im Gabelbachtal keine ausreichenden sanitären Anlagen. Das in Arbeit befindliche Konzept zur Weiterentwicklung des sportlichen und touristischen Angebots am Lindenberg könnte dem Abhilfe schaffen, aber nicht mehr in diesem Jahr, heißt es. Das Downhill-Rennen „Absolute Abfahrt“ soll 2021 stattfinden, „um wieder ein spannendes, sportlich anspruchsvolles und unterhaltsames Wochenende bieten zu können“.