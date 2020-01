Zwischen Wohngebiet Am Stollen und der Ilmenauer Altstadt sind die neuen Mehrfamilienhäuser am Ilm-Ufer zu sehen.

Ilmenau. Wie jede Zeit auch seine unterschiedliche Architektur hat, lässt sich in Ilmenau mit Blick auf die neuen Stadtvillen am Ilm-Ufer erkennen (Mitte).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau: Architektur im Wandel der Zeit

Im Hintergrund ist das Wohngebiet Am Stollen zu sehen. Die Plattenbauten entstanden in den 1970er und 1980er Jahren. Sie wurden nach der Wende saniert und bekamen zum Teil in den vergangenen Jahren auflockernde Anstriche. Im Vordergrund sind Häuser der Altstadt zu sehen. Sie wurden wie das Gebäude der Karl-Zink-Schule (vorn) bereits vor über 100 Jahren erbaut.