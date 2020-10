Ilmenau: Bei Batteriebrand wird mehr Löschwasser benötigt

Angesichts steigender Anzahl von Elektroautos fragte Jens Dietrich (AfD) zur Stadtratssitzung am 14. September, wie die Feuerwehr auf einen Fahrzeugbrand vorbereitet ist. Er bekam eine schriftliche Antwort, wie die Verwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Das Thema Brände und Unfälle von Elektrofahrzeugen sei Bestandteil der Ausbildungen der Einsatzkräfte, antwortete die Verwaltung. Grundlage sei das Merkblatt „Unfallhilfe und Bergen bei Fahrzeugen mit Hochvolt-Systemen“, das durch den Technisch-Wissenschaftlichen Beirat, die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes und den Verband der Automobilindustrie erstellt wurde und stetig fortgeschrieben wird.

Für Brände an Lithium-Ionen-Akkus wird durch die Ilmenauer Feuerwehren das Sonderlöschmittel F-500 zum Einsatz gebracht. Weiterhin stehen Unfallmerkblätter über fast alle Fahrzeugtypen digital in der Feuerwehreinsatzzentrale Ilmenau, im Einsatzleitwagen und über die Rettungsleitstelle zum Abruf zur Verfügung. Da bei dem Brand eines Elektroautos deutlich mehr Wasser benötigt wird, um die Batterie herunter zu kühlen, werden auch mehr Löschfahrzeuge zum Einsatz gebracht, heißt es weiter.

Hauptproblem am Unfallort sei nicht die Ausrüstung und Ausbildung der Einsatzkräfte, sondern bei einem Großteil der Fahrzeuge sei schwer zu unterscheiden, ob es sich um ein herkömmliches Auto, eines mit einem Alternativantrieb oder um einen Hybrid handelt. Zwar sind Elektroautos über das Kennzeichen mit dem „E“-Zusatz deutlich gekennzeichnet, jedoch sind diese nach einem Unfall nicht immer erkennbar oder noch am Fahrzeug. Weil sich in Brand geratene Elektrofahrzeuge durch die Akkutechnik erneut entzünden können, soll das gesamte Fahrzeug in einem entsprechenden Container längere Zeit unter Wasser gekühlt werden. Einen solchen Container hält die Feuerwehr Ilmenau aktuell nicht vor. Es erfolge stattdessen die Bereitstellung eines Löschfahrzeuges am Unfallort als sogenannte Brandwache. Für Bergung und Abtransport seien Bergungsunternehmen zuständig.