Ilmenau: Bei Kinder-Uni fliegt ein Drachen

Action im Audimax am Mittwochnachmittag. Nach Aufforderung kreischende Schüler der 5. und 6. Klasse, Monsterstimmen hallen durch den Raum, ein Drachen fliegt über die Köpfe hinweg. Das Spektakel hat Professor Ralf Sommer mit seinem Team entfacht, damit die 600 Kinder im größten Hörsaal der Technischen Universität mitverfolgen können, wie ein Actionfilm entsteht. Seine Vorlesung war eine von sechs, die zur Kinderuni gehören, dem aber auch Immatrikulation und Campusführung vorausgehen. 45 studentische Helfer sind in die zwei Vorlesungen des Tages eingebunden, kümmern sich um die Schülergruppen. Da sagt der Helfer vor dem Eingang zum Hörsaal: „Bitte in Zweierreihen antreten. Immer Junge mit Mädchen“. Da schallt es zurück: „Nee!!!“

Hier sagen die Kinder einen Text auf, der dann auch im Film vorkommen wird. Foto: Foto: André Heß

Doch sie haben alle ihre Plätze im Hörsaal gefunden, Schreibblock und Federmappe ausgepackt, die Lehrer und Eltern dürfen nicht mit rein, können das Geschehen in einem anderen Raum verfolgen.

Zunächst versucht der Professor, die Schüler an die Grundlagen heranzuführen, er lehrt an der Uni Elektronische Schaltungen und Systeme und ist außerdem Geschäftsführer vom IMMS (Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme).

Was sind Klänge und Töne, was hat die Tonhöhe mit Schwingungen zu tun, es geht um Sinuskurven und Frequenzen, um das Erkennen von Melodien. So war ein Junge bei „Smoke and the Water“ fit und wusste auch die Gruppe Deep Purple, andere Schüler erkannten verpixelte Figuren und als die Helden von Computerspielen auftauchten, wussten einfach alle im Saal Bescheid. Stimmen von Kindern wurden aufgezeichnet und als Monsterstimmen für den späteren Film verfremdet. Andere mussten den Drachen beschwören, ein Raumschiff landete und das alles wurde zum Schluss am Computer zu einem Film zusammengemixt. Aber nicht abgespielt, bevor der Professor noch einmal eine Zusammenfassung des Vorlesungsstoffes gab. Als die Schüler dann den Film sahen, herrschte Begeisterung im Saal. Bei den anderen Vorlesungen ging es um Magnete, Husten und Honig, Holographie und am heutigen Freitag spielen Seifenblasen und Computer die Hauptrolle.