Ilmenau benötigt Streckenposten

Ilmenau. Wo sich Helfer für die Deutschland-Tour anmelden können, erfahren Sie hier:

Am 27. und 28. August 2021 wird die Deutschland-Tour sowohl mit einer Zieleinfahrt am Freitag als auch einem Start am Samstag in Ilmenau Halt machen. Für die Absicherung der Strecke in Ilmenau und den Ortsteilen benötigt die Stadt tatkräftige Unterstützung von freiwilligen Streckenposten.

Sie sollen die Absicherung von neuralgischen Punkten vor, während und nach der Durchfahrt übernehmen. Die Einsatzdauer beträgt rund zwei Stunden. Einsatzorte sind in der Kernstadt, Heyda, Unter- und Oberpörlitz sowie Roda. Unterstützt werden kann an einem oder beiden Veranstaltungstagen. Vor der Veranstaltung gibt es für alle Freiwilligen eine Einweisung mit den wichtigsten Informationen.

Die Anmeldung erfolgt über www.ilmenau.de/de/freizeit/feste-und-maerkte/deutschlandtour-2021/. „Wir freuen uns, dass wir nach über einem Jahr endlich wieder Veranstaltungen in Ilmenau planen können“, teilt Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) mit. Er danke den Unterstützern schon jetzt für ihre Hilfe.