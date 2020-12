Ilmenau: Breitbandausbau soll im Frühjahr abgeschlossen sein

Nach der BBV Thüringen will auch die Telekom ab Januar in das Netz investieren. Der Bund stockt die Mittel für den Ilm-Kreis auf.

Ilm-Kreis. Nach jahrelanger Stagnation nimmt das Thema Breitbandausbau in Ilmenau und auch im Ilm-Kreis generell an Fahrt auf. Bereits im Oktober nahm das Unternehmen BBV Thüringen den Spatenstich für die großflächige Erschließung der Stadt vor. Seitdem arbeiten mehrere Bautrupps parallel an der Verlegung der Glasfaserkabel – und das, wie Leser immer wieder in Gesprächen mit unserer Zeitung anmerken, mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Qualität.