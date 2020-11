Ilmenau: Bürgermeisterin sieht Liftbau nicht als vordringlich an

Ilmenau. Die in der vergangenen Woche vorgestellte Konzeption zum Ausbau der Freizeitmöglichkeiten auf dem Ilmenauer Lindenberg ist von nahezu allen Fraktionen des Stadtrats positiv aufgenommen worden. Vereinzelt gab es allerdings auch kritische Stimmen, die sich gegen zusätzliche Mountainbikestrecken, einen Abenteuerspielplatz und den Aufbau von Themenwegen richteten. Sie finden, dass das Gebiet in seiner ursprünglichen Natur erhalten werden sollte.

Doch der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr, Matthias Wetzel (CDU), erinnerte daran, dass der Lindenberg seinerzeit bewusst aus der Erweiterung des Biosphärenreservats „Thüringer Wald“ herausgenommen wurde – gerade um ihn unter touristisch-sportlichen Aspekten zu entwickeln. „Der Lindenberg ist schon seit über 100 Jahren der Sportberg der Stadt“, sagte er.

Von Minimalvariante bis Kabinenlift gibt es viele Möglichkeiten

Eine der umstrittensten und gleichzeitig teuersten Ausbaustufen ist die Installation eines neuen Lifts. Entsprechend vorsichtig gingen bei der Betrachtung auch die Konzeptverantwortlichen Sandra Schönfeld (Bauprojekt Ilmenau Planungsgesellschaft mbH), Peter Effenberger und André Baumbach (Racement GmbH) an das Thema heran: Von der Minimalvariante bis hin zum Kabinenlift wurden alle Möglichkeiten aufgezählt. Doch der Grundtenor der öffentlichen Diskussion in der vergangenen Woche überraschte selbst Geschäftsführer Effenberger. Denn die meisten Redner sprachen sich eher dafür aus, auf der ohnehin vorhandenen Schneise besser gleich einen Aufzug zu bauen, mit dem alle Bedürfnisse abgedeckt werden können: ein Angebot für Senioren, Familien, Mountainbiker und Wintersportler gleichermaßen.

Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung des Vorhabens dämpfte allerdings Bürgermeisterin Beate Misch (CDU). „Die Lift wird sicher nicht der erste Teil sein. Wir werden neue Angebote schaffen, aber das ist nicht innerhalb von zwei Jahren umsetzbar. Mit dem Vorgehen Schritt für Schritt ist Ilmenau in den vergangenen Jahren gut gefahren. Denn wir müssen uns auch daran messen lassen, was wir uns leisten können“, erklärte sie. Auch der Betrieb einer solchen Anlage kann ihrer Einschätzung nach nur extern organisiert werden. „Das ist nichts, was die Stadt mal eben so mit ihrem Verwaltungshaushalt stemmen kann. Wenn die politisch Verantwortlichen sagen, uns ist der Lift wichtig, gehören dann auch Aussagen zur Betreibung und Finanzierung dazu“, fand Misch.

Angebot für Mountainbiker soll attraktiver als in Oberhof werden

Für die Mountainbiker sei bereits ein größeres Streckenangebot ein echter Fortschritt, fand Stadtratsmitglied Tim Wahner (Die Linke), der auch Mitglied im Ilmenauer Radsportclub (ILRC) ist. „Radfahrer kommen auch so gut auf den Berg. Aber mit Aufstiegshilfe wäre das natürlich viel attraktiver, wenn sie allen Nutzern des Berges zugute kommt“, lautete sein Urteil.

Die Befürchtung, dass Ilmenau mit einem zusätzlichen Mountainbikeangebot nur parallele Strukturen zu Oberhof aufbauen würde, zerstreute Peter Effenberger. „Die Auslastung in Oberhof ist schon jetzt an der Grenze. Zudem sind dort die Strecken kürzer und der Höhenunterschied geringer. Wir können hier ein Angebot schaffen, das wesentlich attraktiver ist. Dafür verbürge ich mich“, sagte der Racement-Geschäftsführer.