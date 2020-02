Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau: Ein Flohmarkt statt eines Theaterstückes

Ilmenau. Neues Spielzeug wünschen sich die Kinder der Ameisengruppe im Integrationskindergarten Am Eichicht in Ilmenau. Doch weil Anschaffungen außer der Reihe im Finanzplan nicht vorgesehen sind, mussten die Mädchen und Jungen kreativ werden. Ein Theaterstück wollten sie zunächst einstudieren und damit Geld verdienen. Weil das aber zu lange gedauert hätte, organisierten die Kinder mit ihren Erzieherinnen am Mittwoch kurzerhand einen Flohmarkt, bei dem sie den mit Eltern gebackenen Kuchen und privates Spielzeug verkauften, wie hier Clara, Helena und Hanna (von links). Die Sache war dank vieler Käufer ein voller Erfolg, denn einen Tag später wurde schon das neue Spielzeug ausgesucht.