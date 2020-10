Ilmenau: Filmfestival wird im nächsten Jahr nachgeholt

Ilmenau. Durch den coronabedingten Ausfall des „FilmLebenFestivals“ in diesem Jahr in Ilmenau soll die überregional bekannte Veranstaltung im nächsten Jahr nachgeholt werden. Die Vorsitzende des Kultur- und Sportausschusses Tina Wittrich (Grüne) – zugleich auch Chefin des Vereins kulturelle Koordinierung (Kuko), unter dessen Dach die Arbeitsgemeinschaft „FilmLebenFestival“ organisiert ist – warb vergangene Woche vor den Ausschussmitgliedern um eine Verschiebung der im Haushalt eingeplanten 4000 Euro Unterstützung.

Weil es sich um öffentliche Gelder handelt, wollte daher zur jüngsten Sitzung die AfD-Fraktion in Erfahrung bringen, inwieweit an der Veranstaltung auch Einwohner aus Ilmenau beteiligt seien und welchen Einfluss man auf die Inhalte der gezeigten Filme habe. Das Festival sei durchaus ein Magnet für Besucher aus der Region, die Organisation selbst aber liege in den Händen von Studenten, sagte Wittrich. Kultur- und Sozialamtsleiter Nico Debertshäuser bestätigte: „Das ist zunächst eine studentische Veranstaltung. Allerdings steigert sie den Bekanntheitswert und belebt die Stadt. Im Grundsatz bleibt es auch so, dass Studenten diese Filme bewerten. Ich denke nicht, dass man da Sorge haben muss, dass da bestimmte politische Aussagen eine Rolle spielen“, fand er.

Zuletzt fand das „FilmLebenFestival“ mit über 1000 Besuchern im Jahr 2018 statt. Dazu wurden 3000 Kurzfilme aus der ganzen Welt eingesandt, die im Vorfeld gesichtet und für Vorführungen ausgewählt wurden. Für Ilmenau habe die Veranstaltung positive Effekte, weil sie das Image der Stadt als Medienstandort präge und eine Brücke zwischen Campus und Zentrum schlage, erklärte Tina Wittrich. Gezeigt wurden die Filme unter anderem am Bahnhof Rennsteig, in der Kirche und auf dem Marktplatz. Eingeteilt werden die Werke in verschiedene Kategorien, darunter etwa Drama oder Komödie.

Als Termin für die nächste Auflage wurde das Wochenende vom 8. bis 11. Juli 2021 genannt.