Ilmenau: Fremdenverkehrsverein wandert

Zu einer geführten Wanderung zum Haus am See am Großen Teich in Ilmenau am 8. August lädt der Fremdenverkehrsverein Langewiesen ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Marktplatz in Langewiesen. Der Fremdenverkehrsverein möchte alle Vereinsmitglieder, interessierte Mitbürger und Gäste herzlich dazu einladen, die von Vereinsmitglied Manfred Skroblin geführte Wanderung zu begleiten. Die Wanderroute führt vom Marktplatz Langewiesen über das Eichicht, Porzellanwerk und der Heimweg erfolgt individuell zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder per Abholung.

Für die Teilnahme an der Wanderung ist die rechtzeitige Anmeldung unbedingt erforderlich, heißt es vom Verein in einer Mitteilung, um die entsprechenden Sitzplätze im „Haus am See“ zu organisieren. Die Wanderung erfolgt unter den derzeitig gültigen Hygieneauflagen. Im Jahr 1992 wurde von einigen engagierten Bürgern der Heinse-Stadt Langewiesen der Fremdenverkehrsverein Langewiesen 1908 gegründet, der sich aktiv für die Belange des Tourismus und die kulturelle Entwicklung der Stadt unter dem Motto: „Sommer und Winter richtig genießen - heißt Ferienfahrt nach Langewiesen“. Die Anmeldung bis zum 5. August erfolgt bei Ingrid Schneider unter Telefon: 03677/ 8590184. red