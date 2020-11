Ilmenau geht fast unbeschadet aus der Krise heraus

Ilmenau. Die Stadt Ilmenau geht nach aktuellem Stand wirtschaftlich weitgehend unbeschadet aus der Corona-Krise heraus. „Es hat uns in einem Aufschwung erwischt, sodass wir mit viel Glück nicht einmal eine Delle spüren werden“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) am Donnerstag zur ersten Einbringung des Haushalts für 2021. Die Gewerbesteuer, mit derzeit 15,5 Millionen Euro die wichtigste Einnahmequelle der Kommune, kletterte in den vergangenen Jahren stetig nach oben – wenn in den nächsten Monaten keine größeren Rückzahlungen anstehen, wird sie 2021 in etwa auf dem Vorjahresniveau bleiben.

Das Haushaltsvolumen ist daher auf dem Stand der Zeit vor Corona: 68 Millionen Euro werden im Bereich der laufenden Kosten inklusive Personal angesetzt, knapp 25 Millionen Euro stehen für neue Investitionen zur Verfügung. Größte Einzelmaßnahme ist mit 8,2 Millionen Euro bei 90-prozentiger Förderung die Fertigstellung der Festhalle. Landesmittel in der Rücklage geparkt Unklar ist, wie die Stadt mit den Landesmitteln in Höhe von 2,2 Millionen Euro umgeht, die als Ausgleich für geringere Gewerbesteuereinnahmen gedacht sind. Registriert die Kommune weniger oder kaum Ausfälle, muss sie einen Großteil der Summe zurückzahlen, inklusive einer vierstelligen Summe an Zinsen. Rein vorsorglich parkte die Verwaltung das Geld in der Rücklage, sagte Ilmenaus neuer Kämmerer Tommy Melchior. Das Problem ist nur: Geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer kommen meist zeitverzögert und werden in vollem Umfang mitunter erst nach zwei Jahren spürbar. „Es kann sein, dass das zu einem Bumerang für uns wird“, sagte Oberbürgermeister Schultheiß. Kreisumlage steigt um 600.000 Euro „Politischer Beschiss“, bewertete Stadtratsmitglied Horst Brandt (SPD) die Modalitäten und auch das Ilmenauer Landtagsmitglied Andreas Bühl (CDU) stellte fest: „Es wäre [...] sinnvoll, wenn sowohl das Jahr 2020 und 2021 in Zusammenhang betrachtet werden und nicht Kommunen jetzt bereits Gelder zurückzahlen müssten, da die Landeshilfen an dieses Jahr gebunden waren. Hier braucht es eine weitergehende gesetzliche Anpassung.“ Wegen der Gebietsreform hat sich der Stadtrat vergrößert und nutzt künftig nur noch diesen Teil der Festhalle. Foto: Arne Martius Derweil kristallisiert sich nach den Personalkosten – immerhin 33 Prozent des Verwaltungshaushalts – zunehmend die Kreisumlage als drittgrößter Ausgabeposten heraus. Mit 22 Prozent liegt sie nur noch knapp hinter den Sachausgaben mit 27 Prozent. In Zahlen bedeutet das: 14,7 Millionen Euro muss die Stadt 2021 an den Landkreis überweisen, 600.000 Euro mehr als im Vorjahr. Und das, obwohl die Kommune mit der Eingemeindung von Städten und Gemeinden mehr Aufgaben etwa im Bereich der Bauverwaltung übernimmt und neben Landesstraßen auch einige Kilometer Kreisstraßen in ihre Verantwortung bekommt. Das Straßennetz in der Zuständigkeit von Ilmenau vergrößert sich ab dem kommenden Jahr um 30 auf dann 413 Kilometer Straße. Dass Ilmenau seit 20 Jahren bis auf kleinere Ausnahmen wirtschaftlich solide dasteht, ist nach Einschätzung von Stadtratsmitgliedern und der Rathausspitze insbesondere mit Gerhard Baumgart verbunden. Der langjährige Kämmerer verlässt zu Beginn des nächsten Jahres altersbedingt die Verwaltung und läutete die Vorstellung seines letzten Haushalts auf die ihm eigene Art ein: „Geldmangel ist ein Segen. Niemand vermag zu sagen, wie viele politische Dummheiten durch Mangel an Geld schon verhindert worden sind“, zitierte er den französischen Staatsmann Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord.