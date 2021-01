Auf diesem Gelände eines ehemaligen Getränkemarkts will die Wohnungsbaugenossenschaft Ilmenau in diesem Jahr mit dem "Schortehof" beginnen.

Ilmenau: Genossenschaft will dieses Jahr mit Neubau starten

Die Wohnungsbaugenossenschaft Ilmenau (WBG) hält trotz Verzögerungen weiter an ihrem Neubauvorhaben im Wohngebiet „Am Stollen“ fest. Wie die technische Vorstandsvorsitzende Dorit Held mitteilte, rechne man in diesem Jahr mit einem Baubeginn.

Ursprünglich sollte mit der Errichtung des „Schortehofs“ mit 39 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten bereits im Herbst des vergangenen Jahres begonnen werden. „Die Planungen waren fertig, Leistungsverzeichnisse verschickt und Angebote eingeholt. Sogar mit Firmen wurde schon verhandelt“, schreibt der Vorstand in der aktuellen Ausgabe seiner Mitgliederzeitung „Daheim“. Der geplante Baubeginn scheiterte letztlich an den Fördermitteln des Landes. Die bleiben dem Vorhaben nach aktuellem Stand zwar nicht versagt – Entscheidungen werden allerdings durch die aktuelle Corona-Krise nicht vor dem Frühjahr getroffen.

So heißt es in einem Schreiben aus dem zuständigen Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft: „Vor dem Hintergrund der aktuell angespannten Finanzlage des Landes – unter anderem wegen der Sonderbelastungen der Corona-Pandemie und der Reduzierung der Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung – sowie den aktuellen Verhandlungen zum Landeshaushalt 2021 kann aktuell auch über das Vorhaben der Wohnungsbaugenossenschaft Ilmenau e.G. noch nicht abschließend entschieden werden.“

Auf eine Förderung aber ist die WBG eigenen Angaben zufolge angewiesen. Denn im Fall des „Schortehofs“ geht es um eine Investitionssumme von acht Millionen Euro. Daher seien finanzielle Zuwendungen unabdingbar für den sozialen Wohnungsbau, um „langfristig erschwingliche Mieten für unsere Mitglieder zu sichern“, heißt es bei dem Großvermieter. Immerhin: Eine positive Rückmeldung habe man aus dem Ministerium für das Vorhaben bereits erhalten, so Dorit Held.

Die WBG nutzt die Zeit nun ihrerseits, um über „eine kosteneinsparende Umplanung“ nachzudenken, die „aber keine Auswirkungen auf die Grundrisse […] haben wird“. Über die Verzögerungen ist die Vorstandsetage des Unternehmens selbst nicht glücklich: „Wir bedauern diese Entwicklung insbesondere aufgrund des großen Interesses und der Nachfrage unserer Mitglieder sehr“, wird erklärt. Dennoch bleibe man zuversichtlich, dass in diesem Jahr die Bagger auf dem Grundstück in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße 1 anrollen.

Die Wohnungsbaugenossenschaft hatte das Grundstück im Jahr 2018 gekauft. Zuvor befand sich an dieser Stelle ein Getränkemarkt, der nach dem Neubau von „Edeka“ abgerissen wurde. In ihrem „Schortehof“ plant die WBG eine Mischung aus Wohnen und Begegnung. Mit dem Verein „Nachbarn mit Herz“ ist zu diesem Zweck ein Mitglieder-Café mit Begegnungsraum geplant, um auch Veranstaltungen anbieten zu können. Überdies ist mit der Diakonie-Sozialstation Ilmenau ein Pflegeangebot vorgesehen, das in den Wohnungen des neuen Gebäudes umgesetzt werden kann.

Bereits im Bau befindet sich hingegen der neue Kindergarten der WBG, mit dem im Herbst begonnen wurde. Das künftig von der evangelischen Kirchgemeinde betriebene Objekt soll im kommenden Jahr eröffnet werden und Platz für 65 Kinder bieten – 18 davon im Krippenalter.