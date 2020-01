Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau: Goetheschüler mit Heimvorteil bei Wettbewerb

Ein Modell zur Luftreinigung und Schalldämmung entwickelten zehn Schüler der Goetheschule. Die Schüler der neunten und zehnten Klassen hatten die Aufgabe, Probleme innerhalb ihrer Kommune zu lösen. Dabei stießen sie auf die Luft- und Lärmverschmutzung an den Hauptstraßen. Mit dem Projekt nimmt die Goetheschule an der First Lego League (FLL) teil. Der internationaler Forschungs- und Roboterwettbewerb wurde von dem Spielzeughersteller mitgegründet.

Die Teilnehmer starten in zwei Kategorien. Es muss ein Parkour mit einem selbstgebauten autonomen Roboter absolviert werden lösen. Außerdem soll ein Forschungsauftrag entwickelt werden. Die Schüler entwarfen eine Mooswand, die man an Häusern befestigen kann. Diese Wände besitzen eine Bewässerung und Versorgung mit Nährstoffen. Als Moos benutzen sie Silbermoos, was hauptsächlich Stickstoff als Nährstoff braucht und sich auch an trockene Phasen sehr gut anpassen kann.

Die Wand an sich besteht aus einer Holzplatte, worauf ein Baumwollstoff befestigt ist, darauf befindet sich ein Drahtnetz und das Moos. Das Drahtnetz dient zur Befestigung des Mooses an der Wand. Für den Anfang wird das Moos durch Jutefäden zum Anwachsen festgehalten, die sich mit der Zeit selbst abbauen. Die Schüler wollen nun von Ilmenauern wissen, was sie über ihr Projekt denken.

Der FLL-Regionalwettbewerb wird für die Goetheschule ein Heimspiel. Denn Veranstaltungsort ist im November die Technische Universität Ilmenau (TU). Dazu wurde ein Kooperationsvertrag mit der TU und dem Förderverein Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald unterzeichnet. Im Organisationsteam arbeiten das Schülerforschungszentrum, der Förderverein der Wirtschaftsjunioren, zwei städtische Unternehmen sowie die Goetheschule zusammen. Durch den Wettbewerb sollen Schüler für Wissenschaft und Technologie begeistert werden.

Die Schüler freuen sich über Rückmeldungen per Instagram teamggir2d2 oder E-Mail team-lego@goetheschule-ilmenau.de.