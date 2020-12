Ilmenau: Gottesdienstfeier mit Musik

Die Gottesdienstfeier am 3. Advent in der Sankt Jakobus Kirche bot eine musikalische Besonderheit. Unter der Leitung von Christoph Hempel gestaltete ein kleines Ensemble der Ilmenauer Musikschule den musikalischen Teil. Kantor Hans-Jürgen Freitag begrüßte mit fulminanten Orgelklängen eines Bach-Präludiums die Gottesdienstbesucher. Sie wurden von Pfarrer Andreas Wucher, nebst den jungen Musikerinnen, willkommen geheißen. Das Trio, Christoph Hempel, 1. Violine; Helena Sachs, 2. Violine und Greta Vogler, Violoncello faszinierte mit barocken Klängen die Zuhörer. Im Stile einer freundlichen Unterhaltung agierten die drei Musiker. Sie waren stets darauf bedacht, auf den Partner zu hören, dann die Gesprächsführung zu übernehmen, um sich im nächsten Moment wieder zurück zu ziehen, ohne den musikalischen Gesprächsfaden abreißen zu lassen. Den zweiten musikalischen Part gestaltete Musikschullehrer Christoph Hempel gemeinsam mit Paula Elstner. Seine einstige Schülerin ist mittlerweile den Kinderschuhen entwachsen. Ihre musikalische Ausbildung als Bratschistin setzt sie am Musikgymnasium Belvedere in Weimar fort. Im dialogischen, technisch versierten und mit Herz und Hingabe musizierten Spiel einer Telemann-Sonate ließ sich eine für sie hoffnungsvolle Karriere ahnen. Beifall gab es für beide Mini-Ensembles reichlich. Kantor Hans-Jürgen Freitag, der seinen professionellen musikalischen Dienst mit Orgelspiel und liturgischem Gesang ableistete, wurde selbstverständlich nicht mit Beifall belobigt, wenngleich auch er dies verdient gehabt hätte. Pfarrer Andreas Wucher sparte in seiner Predigt den Bezug zum aktuellen Geschehen nicht aus. Die Adventszeit als eine Zeit des hoffnungsvollen Wartens auf die Geburt des Jesuskindes verbinde sich mit dem Warten auf den Impfstoff und dem Ende der Pandemie, die von jedermann große Opfer verlange. Die Fragen: „Wie soll Weihnachten gefeiert und begangen werden? Worum geht es Weihnachten überhaupt?“, verlangten nach neuen Antworten in einer Zeit, die für die Menschen mit all ihren Beschränkungen ungewohnt sei.