Ilmenau ist weiterhin von Zuweisungen abhängig

Ilmenau. Seit Jahren kennt das Volumen des im Ilmenauer Haushalts nur eine Tendenz: Es wächst. Stets hieß es, dies sei der größte Finanzhaushalt seit der politischen Wende von 1989/90. Der Anfang des Jahres beschlossene Haushalt ist nun aber tatsächlich der größte bislang, was vor allem an der Gebietsreform liegt. Durch die Eingemeindung von bislang eigenständigen Städten und Dörfern ist das Budget für 2020 bei knapp 86 Millionen Euro angekommen. Zum Vergleich: Der letzte Haushalt der Stadt in ihren alten Grenzen wies 2018 ein Volumen von rund 57 Millionen Euro auf. Im zweiten Teil unserer Haushaltsserie widmen wir uns den wichtigsten Einnahmen.

Zum größten Posten zählt die Gewerbesteuer. Mit 420 Prozent gehört Ilmenau zu den Kommunen in Thüringen, die Unternehmen überdurchschnittlich beteiligen. Bei 408 Prozent liegt das Mittel im Freistaat, wenngleich Städte wie Erfurt, Gera (beide 470), Weimar (430) und auch Suhl (424) noch über der Höhe der Ilmenauer Gewerbesteuer liegen. Mit 13,9 Millionen Euro Einnahmen wird in diesem Bereich gerechnet – etwas weniger als im vergangenen Jahr mit 14,3 Millionen Euro. Ohne die Gebietsreform hätten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das „alte“ Ilmenau bei rund 10 Millionen Euro gelegen. Doch Kämmerer Gerhard Baumgart kalkulierte eigenen Angaben zufolge bei der Aufstellung des Budgets vorsichtig, was sich bereits Anfang des Jahres als richtig herausstellen sollte: Denn die Stadt muss sich in diesem Jahr wahrscheinlich auf einen Einnahmerückgang bei den Gewerbesteuern gefasst machen. Die Prognosen wurden auf 13 Millionen Euro korrigiert und möglicherweise wird diese Summe sogar noch unterschritten. „Wir hoffen, dass das nur ein kleiner Ausrutscher und kein Vorzeichen ist“, sagte Baumgart. Immerhin hatte er bei dieser Ankündigung zur schlechten Botschaft noch eine gute hinzuzufügen. Denn mit der Abrechnung des Haushaltsjahrs 2019 steht nun definitiv fest, dass ein ursprünglich geplanter Kredit in Höhe von fünf Millionen Euro nicht gebraucht wird. Die Summe wurde zur Sicherheit im Haushalt eingepreist, weil die Abschlussrechnung bei der Aufstellung des neuen Budgets noch nicht vorlag. Ganz ohne neue Schulden geht es dennoch nicht in diesem Jahr. Dennoch werden 1,9 Millionen Euro noch geliehen, um alle Vorhaben finanziell abzusichern.

Von dem, was die Steuern in die Stadtkasse spülen, hängt einiges ab: Sie machen 53 Prozent aller Einnahmen im Haushalt aus. Eine wichtige Größe ist daher auch der Anteil an der Einkommenssteuer, an der Gemeinden zu 15 Prozent beteiligt werden. Hier rechnet die Kämmerei in diesem Jahr mit 11,8 Millionen Euro. Der Vergleich mit dem Haushalt aus dem Jahr 2017 – dem Jahr vor den zahlreichen Eingemeindungen – zeigt, dass auf diesem Gebiet durchaus potente Kommunen zu Ilmenau dazu gestoßen sind. Auch hier wieder der Vergleich: Ohne Gebietsreform hätte der Anteil an der Einkommenssteuer den Prognosen zufolge bei 7,3 Millionen Euro gelegen. Aber auch Grundsteuer A und B leisten ihren Beitrag zur Finanzierung der Verwaltung und Investitionen. Mit 4,2 Millionen Euro wird gerechnet – wiederum ohne die Eingemeindungen hätte diese Zahl bei 2,9 Millionen Euro gelegen.

Mögen die Ilmenauer Haushaltszahlen auch solide sein, ganz ohne die Hilfe des Landes kommt die Stadt trotzdem nicht aus. Zur Deckung des Haushalts tragen 15 Prozent an sogenannten Schlüsselzuweisungen bei. In Summe macht das immerhin 9,7 Millionen Euro aus. Zu den Einzahlern in den kommunalen Finanzausgleich in Thüringen gehört übrigens Großbreitenbach. Statt aus dem Solidaritätsfonds zu nehmen, zahlte die kleine Stadt wegen ihrer guten Einnahmesituation laut Landesamt für Statistik im Jahr 2017 knapp 100.000 Euro ein. Zur größten Geberkommune im Ilm-Kreis gehört übrigens das Amt Wachsenburg mit knapp 1,9 Millionen Euro im selben Jahr.

Um das Maximum aus den eigenen Finanzen herauszuholen, setzt die Kommune bei den Investitionen im Vermögenshaushalt seit jeher auf Fördermittel. Bestes Beispiel ist dafür die Festhalle. Allein für den Umbau und die Sanierung des Objekts werden finanzielle Hilfen im Umfang von 11,8 Millionen Euro gewährt. Bei Gesamtkosten von rund 18 Millionen Euro ist das ein erheblicher Anteil.

Aus diesem Grund wird auch so leidenschaftlich um den künftigen Standort des neuen Gehrener Kindergartens gerungen. Während für den von Eltern und Ortsteilrat favorisierten Bau auf der grünen Wiese keine Mittel aus der Städtebauförderung in Aussicht stehen, ist für das Gelände des ehemaligen Marstalls die Übernahme von zwei Drittel der Kosten ähnlich wie im Fall der Festhallensanierung laut Stadtverwaltung sehr wahrscheinlich. Bei Kosten von rund vier Millionen Euro wird die Diskussion darüber demnächst im Stadtrat fortgesetzt.