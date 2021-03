Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls in Ilmenau. (Symbolbild)

Ilmenau: Mit dem Liegerad in Auto gefahren

Am Montag, den 8. März, kam es in der Schleusinger Allee in Ilmenau zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war eine bisher unbekannte Frau auf einem Liegefahrrad unterwegs. Eine 64-Jährige überholte die Frau mit ihrem Skoda und musste kurz darauf verkehrsbedingt halten.

Die Unbekannte fuhr auf den Skoda auf, wodurch an diesem geringer Sachschaden entstand. Im anschließenden Gespräch der beiden Frauen wirkte die Unbekannte gewaltsam auf die 64-Jährige, wodurch diese leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchtete die Tatverdächtige.

Sie wird wie folgt beschrieben:

Alter: Anfang bis Mitte 30

maximal 1,70 Meter groß

kräftige Statur

Brillenträgerin

dunkle Harre unter einer roten Mütze

bunter Anorak

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen genommen.

