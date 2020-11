Ilmenau muss zum 1. Januar Straßen übernehmen

Ilmenau. Im Zusammenhang mit der Eingemeindung von Gemeinden muss Ilmenau ab 1. Januar 2021 mehrere Straßen in seine Trägerschaft übernehmen, für die bislang das Land zuständig war. Insgesamt geht es um rund 22 Kilometer. Ob es allerdings wie in der Vergangenheit üblich eine Beteiligung des Freistaats an Reparaturen im Zusammenhang mit der Übertragung gibt, ist nicht sicher. „Wir befinden uns dazu in Gesprächen auf mehreren Ebenen“, sagte am Dienstag Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Anfrage unserer Zeitung. Denn bei einigen Abschnitten gebe es einen „massiven Investitionsstau“. Als Beispiel nannte Schultheiß die Strecke zwischen Gehren und Möhrenbach - insbesondere die Ortsdurchfahrten.

Sollte das Land keine Beteiligung an Erneuerungen in Aussicht stellen, sieht es für den Haushalt der Stadt Ilmenau nicht gut aus. „Dann ahne ich, was unsere Projekte die nächsten Jahre sind“, sagte er. Mit Blick auf die durch die Gebietsreform verdreifachte Fläche der Stadt, die damit hinter der Ausdehnung von Erfurt rangiert, auf der aber nur knapp 40.000 Einwohner leben, zeigte sich der Oberbürgermeister jedoch vorsichtig optimistisch, einen Kompromiss zu erzielen.