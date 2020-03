Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau: Nach mehreren Straftaten droht Gefängnisaufenthalt

Ilm-Kreis. Mit Handschellen und Fußfesseln wurde in dieser Woche ein 36-Jähriger aus dem Ilm-Kreis bei Gericht aus der Untersuchungshaft vorgeführt und die Vielzahl an Verfahren lässt nicht vermuten, dass sich an dieser Situation etwas ändern wird. Am Ende wurde der Mann, ein deutscher Staatsbürger, zu einer Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt – ohne Bewährung.

Gleich ein ganzes Paket an Straftaten wurde verhandelt, wobei das Fahren ohne Fahrerlaubnis das führende Verfahren in dieser Sache war. Hinzu kamen die Vorwürfe Unterschlagung, Hehlerei und Diebstahl. Am 12. Mai vor einem Jahr wurde eine Streife auf ein Fahrzeug aufmerksam. Als der Wagen anhielt, stieg auf der Fahrerseite der Angeklagte aus, den die Polizisten bereits von anderen Delikten kannten. Deswegen wurden der Mann und dessen Beifahrerin durchsucht. Bei dem 36-Jährigen fand ein Beamter schließlich den Personalausweis und den Führerschein einer unbeteiligten Frau. Die Dokumente will der Mann kurz zuvor aber erst im Mülleimer eines Schnellrestaurants gefunden haben. Vor Gericht gab die Besitzerin der Papiere an, dass ihr wenige Tage zuvor das Portemonnaie mit Ausweis und Führerschein auf ihrer Arbeitsstelle gestohlen wurde. Von diesem Tag war ihr noch in Erinnerung, dass zwei junge Männer dort anwesend waren. Zwar erkannte sie den Angeklagten nicht direkt wieder. Wohl aber eine auffällige Hose, die einer der beiden anhatte - und wie sie auch bei einer anderen Straftat des Beschuldigten von der Polizei fotografiert worden war. Das Fahren ohne Fahrerlaubnis räumte der Mann ein. Seine Beifahrerin, die Besitzerin des Autos, soll aufgrund von Alkohol nicht mehr fahrtauglich gewesen sein und habe ihn gebeten, das Steuer zu übernehmen. Das tat er auch – unter dem Einfluss von Drogen und ohne Besitz einer Fahrerlaubnis. Doch damit war die Palette noch nicht abgearbeitet. Im gleichen Zeitraum nahm sich der 36-Jährige aus einem eingezäunten Grundstück ein Elektro-Rad und fuhr damit davon. Wieder wurde eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam und forderte ihn auf zu stoppen. Der Mann wollte flüchten, wurde aber von einem hinterher rennenden Beamten gestellt. Beinahe unversehrt erhielt die Besitzerin ihr Rad zurück. „Ich bin darauf angewiesen“, sagte die als Zeugin geladene Frau vor Gericht. Mittlerweile nimmt sie das Zweirad aus Angst vor einem erneuten Diebstahl mit in die Wohnung. Videoaufnahmen einer Tankstelle sollten wiederum belegen, dass der Mann mit einem Bekannten am Steuer ein Fahrzeug im Wert von rund 75 Euro befüllte und das Duo anschließend ohne zu bezahlen davon fuhr. Die tief ins Gesicht gezogene Kapuze, heruntergeklappte Sonnenblenden im Auto und Handschuhe bei der Tat im September belegten nach Einschätzung von Vorsitzendem Jörg Türpitz ein „eingefleischtes und professionelles kriminelles Verhalten“. Gemessen an diesen Straftaten war der Diebstahl einer Packung Dübel im Wert von 3,69 Euro eher banal - aber eben ein weiteres einschlägiges Delikt. Weil der Mann unter offener Bewährung stand, konnte er nicht mit Milde rechnen. Auch der Drogenkonsum, eigenen Angaben zufolge drei bis fünf Gramm Crystal Meth pro Tag, hatte keinen Einfluss auf das Urteil. Zu der bereits aus anderen Verfahren resultierenden Freiheitsstrafe von insgesamt einem Jahr und sieben Monaten kommen noch einmal ein Jahr und fünf Monate hinzu. Sieben weitere Verfahren sind derzeit noch bei der Staatsanwaltschaft in Arbeit.