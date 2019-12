Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau plant 200.000 Euro für Pfaffenteich ein

Ilmenau. Die Stadt Ilmenau will sich finanziell an der Instandsetzung des großen Pfaffenteichs im Ortsteil Roda beteiligen. Wie aus dem Entwurf zum Haushalt 2020 hervorgeht, wurden dazu in der Position „Zuschuss an den Ilm-Kreis – Beteiligung am Hochwasserschutz“ in Summe 200.000 Euro eingestellt.

Der Ilm-Kreis ist Besitzer des Gewässers und somit in erster Linie zuständig. Wenn der Teich allerdings wieder seine früheren Dimensionen einnehmen soll, sei eine Beteiligung der Stadt unumgänglich – die ohnehin für den Hochwasserschutz und die damit verbundenen Kosten zuständig ist, hieß es bei einem Vor-Ort-Termin von Bauausschussmitgliedern des Landkreises im Herbst.

Der Kreis hat für die Sanierung des Pfaffenteichs eine halbe Million Euro eingeplant. 220.000 Euro davon wurden allerdings bereits verbaut. Sowohl im Kreistag als auch im Ilmenauer Stadtrat stehen die Beschlüsse der Haushalte für das kommende Jahr noch aus.

Für den Erhalt des großen Pfaffenteichs macht sich in Roda ein Verein stark. Vorsitzender Rudolf Stich hatte bereits Unterschriften für das Anliegen gesammelt.