Ilmenau: Schlechtere medizinische Versorgung befürchtet

Ilmenau. Der Vorsitzende der Ilmenauer Rheumaliga, Michael Strobel, sieht mit Sorge in die Zukunft, was die rheumatologische Versorgung in Thüringen anbetrifft. „Es wird immer schwieriger“, stellte er am Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung des zweitgrößten Verbands im Freistaat in Ilmenau fest. Während sich 2018 noch zwei jüngere Ärzte niederließen, sei dies im vergangenen Jahr nicht gelungen. Im Gegenzug praktizieren drei seiner Kollegen in Erfurt, Suhl und Katzhütte noch mit über 70 Jahren, sagte der Mediziner.

Umso wichtiger wird die Arbeit der Selbsthilfegruppe – mit 359 Mitgliedern die größte in Ilmenau. Nach dem Tod der Mitbegründerin der Rheumaliga in Thüringen und Stadtvorsitzenden Christine Jakob, übernahm Michael Strobel vorerst kommissarisch das Amt. Im nächsten Jahr wird der Vorstand neu gewählt. Der Verlust der engagierten Frau sei habe die Gemeinschaft tief getroffen. „Wir können jetzt nur versuchen, ihr Erbe weiterzuführen“, sagte er. Wie sehr Christine Jakob mit dem Anliegen verbunden war, wird auch daran deutlich, dass ihre Familie die Trauernden statt Blumen um Geldspenden für die Rheumaliga bat. 5000 Euro sind dabei zusammengekommen, die die Selbsthilfegruppe gut gebrauchen kann: Mit einer Vielzahl von Angeboten unterstützt sie ihre Mitglieder dabei, mit der Krankheit umzugehen. Dazu zählt das Funktionstraining mit Physiotherapeuten, denen Michael Strobel ganz besonders dankte. Den neuen Vorsitzenden würdigte der ehrenamtliche Beigeordnete des Ilm-Kreises, Gerd-Michael Seeber (CDU), als einen „kompetenten Nachfolger“. Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) stellte der Rheumaliga mit der Eröffnung der neuen Ilmenauer Schwimmhalle in diesem Jahr künftig bessere Bedingungen in Aussicht. Dafür sorgen ein höhenverstellbarer Beckenboden im Therapiebereich, sowie eine besser regulierbare Wassertemperatur. Die medizinische Versorgung zu verbessern, sei „ein ganz großes Anliegen“, versicherte Marcel John, der Geschäftsführer der Ilm-Kreis-Kliniken. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen bemühe man sich um Ärzte, die sich für diesen Fachbereich interessieren. Der Rheumaliga wolle man auch weiterhin ein guter Partner sein, versicherte John am Mittwoch.