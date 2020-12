Ilmenau: Sechs neue Anklagen gegen vorbestraften Mann

In der Wartehalle des Ilmenauer Bahnhofs sollen zwei 16-Jährige belästigt worden sein.

Ilm-Kreis. Nachdem bereits Ende November gegen einen 23-Jährigen aus Eritrea eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung verhängt wurde, kamen in einer erneuten Verhandlung in dieser Woche vor der Zweigstelle Ilmenau des Amtsgerichts Arnstadt sechs weitere Anklagepunkte dazu. Weil der Mann keinen gültigen Aufenthaltstitel hat, muss er bis zum Abschluss des Verfahrens in Untersuchungshaft bleiben. Das Gericht befürchtet Fluchtgefahr.