Ilmenau: Steinstraße nach drei Jahren Bauzeit freigegeben

Ilmenau. Nach drei Jahren Bauzeit wurde am Donnerstag der letzte Abschnitt der Steinstraße in Ilmenau wieder für den Verkehr freigegeben. Damit endet insbesondere für die Anwohner im oberen Teil der Straße eine mehrmonatige Belastungszeit, in der Autos auf umliegende Flächen verteilt werden mussten und Baulärm den Alltag bestimmte.

„Wir wollten die Straße nicht einfach sang- und klanglos freigeben“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) bei der Eröffnung, schließlich habe das Bauprojekt drei Jahre in Folge eine Rolle in den Haushalten der Stadt gespielt. Die Sanierung der Steinstraße begann im Jahr 2018 mit dem Abschnitt zwischen der Einmündung zur Krankenhausstraße bis auf Höhe Gerhard-Hauptmann-Straße, der mit 170 Metern Länge und 226.000 Euro Baukosten der längste und teuerste war. Es folgten 160 Meter bis zum querenden Schulweg für 212.000 Euro und schließlich nun in diesem Jahr der dritte und letzte Teil auf einer Länge von 155 Metern bei einer Bausumme von 194.000 Euro. In Summe kosteten die knapp 500 Meter Steinstraße rund 632.000 Euro. 17 Straßenlaternen wurden dabei auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Das Besondere an dieser Maßnahme ist, dass sie zu den ersten in Ilmenau gehört, für die Anwohner keine Straßenausbaubeiträge mehr bezahlen müssen. Denn wie die Verwaltung auf eine Anfrage unserer Zeitung bereits im Frühjahr mitteilte, war der Stichtag zur Abschaffung der Beiträge der 31. Dezember 2018. Alle Straßen, deren Sanierung bis dahin abgeschlossen waren, fielen noch unter die Beitragspflicht - alle Vorhaben danach hingegen nicht mehr.

Da zu dieser Zeit der erste Bauabschnitt der Steinstraße bereits abgeschlossen war, hätten in der Theorie die Anwohner dort noch zahlen müssen. Doch weil sich die Regelung auf die Fertigstellung der gesamten Straße bezieht, die erst mit diesem Jahr beendet wurde, gilt die Beitragsfreiheit für alle Eigentümer der Steinstraße.

Für die hingegen bis Ende 2018 abgeschlossenen Maßnahmen, zu denen laut Gesetzgeber die „endgültige Herstellung der Erschließungsanlage“ inklusive der letzten Unternehmerrechnung gehört, werden noch Beiträge erhoben. Laut Stadtverwaltung gehören dazu die Straßen Johannesschacht, An der Schloßmauer Süd, Scheffelstraße, Rottenbachstraße, Corona-Schröter-Straße, Zechenhaus, Pfaffenholz, Ehrenbergstraße, Neue Marienstraße, Prof.-Schmidt-Straße, die Wiesenstraße, Mittelstraße und der Lindenplatz in Unterpörlitz, die Goethestraße in Manebach, die Weide und Mönchstraße in Langewiesen sowie wiederkehrende Beiträge in den ehemaligen Wolfsberggemeinden und in Frauenwald. In Summe rechnet die Stadtverwaltung mit Einnahmen von rund 2,1 Millionen Euro, hieß es auf unsere Anfrage.

Beteiligt waren am Ausbau der Steinstraße zwei verschiedene Bauunternehmen: die Firma Schramm Tiefbau aus Gräfinau-Angstedt, die die ersten beiden Abschnitte herstellte, und die Strabag AG mit der Gruppe Arnstadt aus dem Bereich Westthüringen mit dem dritten Teil. „Das zeigt auch, dass das Vergaberecht funktioniert“, stellte Oberbürgermeister Schultheiß fest, der den Baubeteiligten für ihre Arbeit - und den Anwohnern für ihre Geduld dankte.

Mit der Freigabe der Steinstraße erhält auch die Ilmenauer Sommerrodelbahn nun wieder durchgehend Anschluss, deren Zufahrt bereits in den vergangenen Jahren asphaltiert wurde.