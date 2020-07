Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau: Suche nach vermisster Person

Ein über der Stadt Ilmenau kreisender Hubschrauber wurde am Dienstagabend gegen 23 Uhr wegen einer vermissten Person eingesetzt. Wie die Landespolizeiinspektion Gotha auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, kehrte die gesuchte Frau noch in derselben Nacht wohlbehalten an ihre Wohnadresse zurück. Leser hatten sich in der Redaktion nach dem Grund des Hubschraubereinsatzes erkundigt.