Claudia Koch aus Ilmenau ist die „Thüringerin des Jahres 2020“ und bekam am Sonntag die Auszeichnung.

Ilmenau: Thüringerin des Jahres gibt Preisgeld an Verein

Die mdr-Moderatoren Sina Reeder und Lutz Gerlach haben am Sonntag Claudia Koch (zweite von rechts) als Thüringerin des Jahres 2020 geehrt. Vor zehn Tagen war die Ilmenauerin, die sich ehrenamtlich als Schulelternsprecherin der Ilmenauer Goetheschule, Kreiselternsprecherin und Sprecherin der Landeselternvertretung engagiert, als Thüringerin des Monats Dezember geehrt worden. In der anschließenden Abstimmung setzte sie sich mit 18,4 Prozent der Stimmen durch. Das mit der Auszeichnung verbundene Preisgeld von 2000 Euro von der Thüringer Ehrenamtsstiftung will sie dem Förderverein der Ilmenauer Goetheschule zugute kommen lassen.