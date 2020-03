Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau: Verein bietet Beschäftigung an

Der Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit (VSS) aus Ilmenau will Kindern durch die Coronakrise helfen. „Wir wissen sehr wohl, dass eine solch lange gemeinsame Zeit zu Hause eine Chance sein kann, um endlich viel Zeit miteinander zu verbringen. Gleichzeitig ist es für jede Familie eine Herausforderung“, findet Geschäftsführerin Ute Oberhoffner. Daher will der Verein mit kleinen Videos eine Abwechslung im Alltag anbieten.

„In unseren ersten Videos können alle kleine Sportübungen zur Anregung sehen und diese mitmachen. Darauf wollen wir weiterhin aufbauen“, kündigte Oberhoffner an. Geplant sind Videos, in denen ein Tanz vorgestellt wird, den die Zuschauer einüben können und der nach der anstrengenden Zeit gemeinsam aufgeführt werden kann. Seit 25 Jahren ist der VSS für Familien Ansprechpartner auf dem Gebiet der Freizeitgestaltung und darüber hinaus für alle Fragen rund um die Erziehung. „Genau das wollen wir jetzt auch in dieser Zeit tun“, so Oberhoffner. Unter der Mailadresse info@vss-ilmenau.de oder der Telefonnummer 0176/76868020 geben die Mitarbeiter außerdem Tipps zur Freizeitgestaltung oder zur Erziehung.

Die ersten Videos sind zu finden unter vss-ilmenau.de