Ilmenau: Verkäuferin erhält vor Gericht die gelbe Karte

Verhandelt wurde an der Zweigstelle Ilmenau des Amtsgerichts Arnstadt.

Ilmenau Gerichtsbericht: Nicht rechtzeitig verschickte Ware setzte ein juristisches Verfahren in Gang

Ilmenau. Der deutlich verspätete Versand von bereits bezahlter Ware hat für eine Verkäuferin aus Ilmenau juristische Konsequenzen.

Die Frau hatte im Herbst des vergangenen Jahres einen Wandschmuck aus Stoff für knapp 40 Euro über das Internet verkauft. Zwei Tage später ging auf ihrem Konto der Betrag ein – nur auf die Ware wartete der Käufer zunächst vergebens. Erst anderthalb Monate nach dem Kauf traf das bestellte Stück Stoff ein.

Doch in der Zwischenzeit hatte der Mann bereits Anzeige erstattet, und der Frau flatterte ein Strafbefehl über 300 Euro ins Haus. Gegen den aber legte sie Einspruch ein, weswegen es nun zur Verhandlung kam. Ihrer Ansicht nach ist die Sache durch die letztlich zugestellte Ware die Sache vom Tisch. Dennoch räumte sie ein: „Das ist dumm gelaufen.“ Denn sie hatte in diesem Fall eine Lieferung bereits an Interessenten veräußert, die noch gar nicht bei ihr eingetroffen war.

Nach Einschätzung von Vorsitzendem Jörg Türpitz hätte es gar nicht erst soweit kommen müssen. Denn vor der Verhandlung war die Verkäuferin von der Polizei zur Anhörung geladen worden – ein Termin, den sie allerdings nicht wahrnahm. „Hätten Sie bei der Gelegenheit den Versandschein als Beleg mitgebracht, hätten Sie sich einiges ersparen können“, sagte er. Abgesehen davon hätten nach Einschätzung von Richter und Staatsanwaltschaft ein paar erklärende Worte an den Verkäufer genügt, um die Angelegenheit gleich von Anfang an aus der Welt zu schaffen. Das aber sei ihr nicht möglich gewesen, da ihr Konto zwischenzeitlich gesperrt war.

Doch offenbar ist der Vorfall nicht der einzige seiner Art. Nach Auskunft des Gerichts ist ein weiteres Verfahren anhängig. Dennoch erhielt die Frau noch einmal die gelbe Karte in Form der Verfahrenseinstellung nach Paragraf 153 des Strafgesetzbuchs, der das Absehen der Verfolgung bei Geringfügigkeit regelt. „Objektiv ist kein Schaden entstanden, und die Schuld ist gering“, begründete die Anklagevertretung. Vorsitzender Jörg Türpitz folgte dem Antrag. „Aber allzu oft höre ich mir das nicht mehr an. Irgendwann hört es auf mit Entschuldigungen“, sagte er nach der Urteilsverkündung. Eine zuverlässige Abwicklung von Käufen über das Internet würde im umgekehrten Fall sicher auch die Verkäuferin selbst erwarten, fügte er hinzu.