Am Aktionstag „Fit4Future" beteiligten sich auch Arezo und Sara.

Ilmenau: Wintersporttag ins Schulgebäude verlegt

Ilmenau. Weil der Schnee draußen für den Wintersporttag der Ilmenauer Ziolkowskischule nicht reichte, wurden die Wettkämpfe am Dienstag ins Schulgebäude verlegt. An sechs verschiedenen Stationen konnten sich die Mädchen und Jungen messen – wie hier Arezo und Sara (beide 8 Jahre) beim Skifahren. Die Grundschule nimmt im zweiten Jahr am Programm „Fit4Future“ der Krankenkasse DAK teil. Damit verbunden sind auch Kurse zur gesunden Ernährung, berichten die stellvertretende Schulleiterin Sabine Busch und Petra Mittag, Fachberaterin für Sport. Im vergangenen Jahr erhielt die Schule aus dem Programm bereits Sportgeräte.